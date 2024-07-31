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Спекотне літо. Кліматолог дав практичні поради українцям на майбутнє

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Спекотне літо. Кліматолог дав практичні поради українцям на майбутнє
У 2021 році під час 73-градусної спеки у Кувейті плавилися світлофори та пластикові деталі автівок
фото з відкритих джерел

Денис Пішняк: Фарбувати усі поверхні треба у світлі кольори, щоб запобігти перегріванню

Людям варто зменшити викиди та енергоспоживання, використовувати озеленення та фарбування поверхонь будівель світлими кольорами у боротьбі зі спекою. Про це заявив «Главкому» кандидат географічних наук Денис Пішняк, який очолює відділ фізики атмосфери та геокосмосу в Національному науковому антарктичному центрі. 

За словами Пішняка, українцям варто підлаштуватися під зміни клімату.

«Тепер щодо наслідків (потепління, – «Главком»). Якщо ми вже маємо певні зміни клімату, то логічно було б під них підлаштуватися», – йдеться у заяві.

Кліматолог додав, що для того, щоб підлаштувати під зміни клімату варто використовувати озеленення.

Вертикальне озеленення як спосіб боротися зі спекою в умовах мегаполіса. Будинок на київській Дарниці
Вертикальне озеленення як спосіб боротися зі спекою в умовах мегаполіса. Будинок на київській Дарниці
фото: КМДА

Кліматолог зауважує, що під час спеки можна використовувати сонячну енергію для побутових приладів. Також, щоб боротися зі спекою, варто фарбувати усі можливі поверхні у світлі кольори, щоб запобігти їхньому перегріванню.

Нагадаємо, що раніше Денис Пішняк зазначав, що частина планети Земля через аномальну спеку матиме складнощі з виживанням, хоча температурного апокаліпсису очікувати не варто, земляни не загинуть. 

Також кандидат географічних наук Денис Пішняк заявляв, що коли за 30-50 років температура підвищиться ще на кілька градусів, ми впритул наблизимося до тих умов, які були в епоху динозаврів. 

До слова, минулий 2023 рік був найспекотнішим роком, який коли-небудь «випадав на долю мешканців Землі», проте це тільки «квіточки». Найгірше нас чекає попереду. Джефф Ґуделл, дослідник зміни клімату та науковий співробітник Атлантичної ради у своїй новій книзі «Палюче тепло вб’є нас найперше» (The Heat Will Kill You First) наводить невтішний сценарій кліматичних змін, до яких матиме звикнути людство. Про це пише «Бабель».

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Теги: Планета Земля спека українці клімат вчені Україна погода

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