Спекотне літо. Кліматолог дав практичні поради українцям на майбутнє
Денис Пішняк: Фарбувати усі поверхні треба у світлі кольори, щоб запобігти перегріванню
Людям варто зменшити викиди та енергоспоживання, використовувати озеленення та фарбування поверхонь будівель світлими кольорами у боротьбі зі спекою. Про це заявив «Главкому» кандидат географічних наук Денис Пішняк, який очолює відділ фізики атмосфери та геокосмосу в Національному науковому антарктичному центрі.
За словами Пішняка, українцям варто підлаштуватися під зміни клімату.
«Тепер щодо наслідків (потепління, – «Главком»). Якщо ми вже маємо певні зміни клімату, то логічно було б під них підлаштуватися», – йдеться у заяві.
Кліматолог додав, що для того, щоб підлаштувати під зміни клімату варто використовувати озеленення.
Кліматолог зауважує, що під час спеки можна використовувати сонячну енергію для побутових приладів. Також, щоб боротися зі спекою, варто фарбувати усі можливі поверхні у світлі кольори, щоб запобігти їхньому перегріванню.
Нагадаємо, що раніше Денис Пішняк зазначав, що частина планети Земля через аномальну спеку матиме складнощі з виживанням, хоча температурного апокаліпсису очікувати не варто, земляни не загинуть.
Також кандидат географічних наук Денис Пішняк заявляв, що коли за 30-50 років температура підвищиться ще на кілька градусів, ми впритул наблизимося до тих умов, які були в епоху динозаврів.
До слова, минулий 2023 рік був найспекотнішим роком, який коли-небудь «випадав на долю мешканців Землі», проте це тільки «квіточки». Найгірше нас чекає попереду. Джефф Ґуделл, дослідник зміни клімату та науковий співробітник Атлантичної ради у своїй новій книзі «Палюче тепло вб’є нас найперше» (The Heat Will Kill You First) наводить невтішний сценарій кліматичних змін, до яких матиме звикнути людство. Про це пише «Бабель».
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