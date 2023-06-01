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Вчені знайшли неочікуваний спосіб сповільнити старіння (дослідження)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вчені знайшли неочікуваний спосіб сповільнити старіння (дослідження)
Музика покращує здатність мозку запам'ятовувати 
фото з відкритих джерел

Музика знижує рівень стресу і покращує настрій

Команда вчених Інституту психології академії наук Китаю з'ясувала, що заняття музикою позитивно впливають на когнітивні функції мозку, зокрема на пам'ять й увагу. Про це повідомляє Science Advances.

Під час дослідження аналізувались передусім когнітивні функції літніх музикантів і молодих людей, які не займалися музикою. З'ясувалося, що тривале заняття музикою здатне не тільки сповільнити, а й навіть зупинити погіршення когнітивних функцій у старості.

Як пояснили вчені, це пов'язано з тим, що у людей, які регулярно займаються музикою, розмір деяких частин мозку може бути більшим, ніж у тих, хто не вивчав її. Також у них спостерігалася активація в лобно-тім'яних ділянках, саме вони відповідають за навички планувати й аналізувати події.

«Навіть якщо людина починає вивчати музику в літньому віці, це може мати позитивний ефект на мозок», – наголосили вчені.

Більш ранні дослідження також показали, що музика знижує рівень стресу і покращує настрій, що також позитивно впливає на діяльність мозку.

До слова, дослідники назвали цікавий спосіб зняти біль й зміцнити імунітет.

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження).

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Теги: здоров'я вчені музика

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