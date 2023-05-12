«Гірше, ніж в Німеччині в 1945-му». Кількість працездатних людей в Україні скоротилася на 30%

Українські втрати робочої сили є більшими, ніж в Німеччини після Другої світової війни

За останній рік Україна втратила до 5,5 млн людей працездатного віку

З початку повномасштабного вторгнення Україна втратила доступ до 5,5 млн працездатних людей, що становить понад 30% всієї робочої сили України станом на початок 2022 року. Така ситуація може стати однією з причин сповільнення темпів відновлення України, зазначив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.

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«До вторгнення чисельність робочої сили України становила 17,4 млн людей. Після початку війни ситуація змінилася кардинально. Мільйон громадян було мобілізовано на захист України. На початку 2023 року за межами України перебували 4,6 млн українців, з яких 3,2 млн – жінки працездатного віку. На тимчасово окупованих з початку 2022 року територіях жили 3 млн осіб, з них орієнтовно 1,3 млн – працездатного віку. Тобто за останній рік Україна втратила доступ до 5,5 млн людей працездатного віку. Це понад 30% усієї робочої сили», – зазначив Олексій Мірошниченко.

Такі втрати робочої сили є більшими, ніж в Німеччини після Другої світової війни. З 1939 по 1946 роки чисельність працездатного населення Німеччини скоротилась на 4,7 млн , що становило 16% – майже вдвічі нижче, ніж в Україні.

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Трудові ресурси Німеччини (1939-1945) та України (2021-2023)

При цьому ситуація в Україні ускладнюється через зміну територіального розміщення робочої сили – станом на початок цього року місце проживання змінили 50-55% всіх працездатних людей.

При цьому Україна поки не використовує внутрішній резерв – працездатну частину людей з інвалідністю. З понад 2,8 млн. людей з інвалідністю 76% – працездатного віку, а роботу мають не більше 22% з них. Важливо, що внутрішньо переміщеними особами стали лише 6,8% – в 7 разів менше, ніж в середньому по країні.

Трудовий потенціал України в 2021 та 2023 роках

«Ми повинні змінити погляд на проблему працевлаштування осіб з інвалідністю. Законодавці зробили все так, що бізнес розглядає їх як тягар, а ці люди мають стати активною частиною ринку праці», – зазначив Олексій Мірошниченко. Законодавство, ставлення бізнесу до працевлаштування людей з інвалідністю, їх професійна орієнтація і кваліфікаційний рівень не сприяють тому, щоб 1,3 млн незайнятих осіб з інвалідністю залишилися потенційним трудовим ресурсом, а реально – "безробітними", єдиним джерелом доходів яких є символічна соціальна підтримка держави.

За оцінками Конфедерації роботодавців України, активною частиною ринку праці можуть стати 0,8-1,0 млн людей з інвалідністю.

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Дослідження проведено в рамках проекту Конфедерації роботодавців України за підтримки Міжнародної організації праці (МОП) з розробки консультаційних послуг для роботодавців щодо працевлаштування осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, що з початку війни ДТЕК Енерго працевлаштував понад 2,6 тис. переселенців.