Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Гірше, ніж в Німеччині в 1945-му». Кількість працездатних людей в Україні скоротилася на 30%

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Гірше, ніж в Німеччині в 1945-му». Кількість працездатних людей в Україні скоротилася на 30%
Українські втрати робочої сили є більшими, ніж в Німеччини після Другої світової війни
фото з відкритих джерел

За останній рік Україна втратила до 5,5 млн людей працездатного віку

З початку повномасштабного вторгнення Україна втратила доступ до 5,5 млн працездатних людей, що становить понад 30% всієї робочої сили України станом на початок 2022 року. Така ситуація може стати однією з причин сповільнення темпів відновлення України, зазначив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко. 

«До вторгнення чисельність робочої сили України становила 17,4 млн людей. Після початку війни ситуація змінилася кардинально. Мільйон громадян було мобілізовано на захист України. На початку 2023 року за межами України перебували 4,6 млн українців, з яких 3,2 млн – жінки працездатного віку. На тимчасово окупованих з початку 2022 року територіях жили 3 млн осіб, з них орієнтовно 1,3 млн – працездатного віку. Тобто за останній рік Україна втратила доступ до 5,5 млн людей працездатного віку. Це понад 30% усієї робочої сили», – зазначив Олексій Мірошниченко.

Такі втрати робочої сили є більшими, ніж в Німеччини після Другої світової війни. З 1939 по 1946 роки чисельність працездатного населення Німеччини скоротилась на 4,7 млн , що становило 16% – майже вдвічі нижче, ніж в Україні.

Трудові ресурси Німеччини (1939-1945) та України (2021-2023)
Трудові ресурси Німеччини (1939-1945) та України (2021-2023)

При цьому ситуація в Україні ускладнюється через зміну територіального розміщення робочої сили – станом на початок цього року місце проживання змінили 50-55% всіх працездатних людей.

При цьому Україна поки не використовує внутрішній резерв – працездатну частину людей з інвалідністю. З понад 2,8 млн. людей з інвалідністю 76% – працездатного віку, а роботу мають не більше 22% з них. Важливо, що внутрішньо переміщеними особами стали лише 6,8% – в 7 разів менше, ніж в середньому по країні.

Трудовий потенціал України в 2021 та 2023 роках
Трудовий потенціал України в 2021 та 2023 роках

«Ми повинні змінити погляд на проблему працевлаштування осіб з інвалідністю. Законодавці зробили все так, що бізнес розглядає їх як тягар, а ці люди мають стати активною частиною ринку праці», – зазначив Олексій Мірошниченко. Законодавство, ставлення бізнесу до працевлаштування людей з інвалідністю, їх професійна орієнтація і кваліфікаційний рівень не сприяють тому, щоб 1,3 млн незайнятих осіб з інвалідністю залишилися потенційним трудовим ресурсом, а реально – "безробітними", єдиним джерелом доходів яких є символічна соціальна підтримка держави.

За оцінками Конфедерації роботодавців України, активною частиною ринку праці можуть стати 0,8-1,0 млн людей з інвалідністю.

Дослідження проведено в рамках проекту Конфедерації роботодавців України за підтримки Міжнародної організації праці (МОП) з розробки консультаційних послуг для роботодавців щодо працевлаштування осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, що з початку війни ДТЕК Енерго працевлаштував понад 2,6 тис. переселенців.

Читайте також: 

Теги: робота населення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гаррі Поттер офіційно повертається: тепер це буде серіал з новими акторами
Гаррі Поттер офіційно повертається: тепер це буде серіал з новими акторами
12 квiтня, 22:32
Розвідка США прогнозує, що Україні доведеться провести «повну мобілізацію» свого населення
Україна проведе «повну мобілізацію» населення – The Washington Post
13 квiтня, 09:14
Компанія пообіцяла надати всю необхідну допомогу родинам співробітників, що загинули та постраждали внаслідок атаки
«Епіцентр» припиняє роботу гіпермаркету в Херсоні після обстрілу росіян
3 травня, 22:20
РФ блокує зернову ініціативу, Тернопіль заборонив УПЦ МП користуватись землею. Головне за 17 квітня
РФ блокує зернову ініціативу, Тернопіль заборонив УПЦ МП користуватись землею. Головне за 17 квітня
17 квiтня, 21:07
Ворог готується до виходу з тимчасово окупованої території Запорізької області
Окупанти планують евакуацію населення з Енергодара: мер Мелітополя назвав дату
22 квiтня, 23:39
Мінспорту опублікувало наказ про визначення важливості Shakhtar Social
Мінспорту продовжує дивувати: мобілізацію футбольних функціонерів скасовано
Вчора, 22:31
У районі Мар’їнки, в підрозділах російських військ почастішали випадки відмови від участі у бойових діях
ЗСУ нищать ворога біля Мар’їнки, окупанти відмовляються іти у бій – Генштаб
29 квiтня, 18:43
Росія блокує експорт українського зерна
Держдеп США закликав про термінову необхідність продовжити зернову угоду
10 травня, 22:20
Українців закликають не працювати за кордоном без укладеного трудового договору
Як українцям знайти роботу в ЄС: практична порада
9 травня, 04:57

Економіка

«Гірше, ніж в Німеччині в 1945-му». Кількість працездатних людей в Україні скоротилася на 30%
«Гірше, ніж в Німеччині в 1945-му». Кількість працездатних людей в Україні скоротилася на 30%
Теплова генерація та імпорт електрики допоможуть боротись з відключеннями світла – ЗМІ
Теплова генерація та імпорт електрики допоможуть боротись з відключеннями світла – ЗМІ
Прайс-кепи на ринку електроенергії заважають розвитку розподіленої генерації – «Укртепло»
Прайс-кепи на ринку електроенергії заважають розвитку розподіленої генерації – «Укртепло»
До держбюджету надійшли 10 млн грн від управління «трубою Медведчука»
До держбюджету надійшли 10 млн грн від управління «трубою Медведчука»
Інфляція в Україні різко сповільнилася
Інфляція в Україні різко сповільнилася
Неможливість продажу газу видобувними компаніями несе прямі втрати економіці і бюджету – Макогон
Неможливість продажу газу видобувними компаніями несе прямі втрати економіці і бюджету – Макогон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
На кордоні з РФ кілометрові черги: окупанти тікають з України (фото)
35K
Вчені з'ясували, які групи крові найбільш схильні до раку та серцевих захворювань
14K
Представники ТЦК застосували силу до ухилянта: Міноборони пояснило
12K
Плани Росії щодо Бахмута змінилися – ISW
12K
Виборчі пристрасті у Туреччині. Конкурент Ердогана зняв свою кандидатуру
12K
Сиділи поруч на трибунах: Андрій Шевченко встряг у скандал із проросійським спортсменом

Новини

Півфінал Євробачення, ЗСУ почали «формувати» операції, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Знищено ворожі склади та пункти управління: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:34
У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: оновлено
Сьогодні, 02:55
Історичний момент: Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав
Сьогодні, 00:50
Закликав до миру на «Євробаченні-2023»: учасник із Румунії прокричав антивоєнний заклик
Сьогодні, 00:30
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту