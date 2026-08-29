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«Тіло людини». У Києві відкрилася масштабна інтерактивна виставка (фоторепортаж)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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«Тіло людини». У Києві відкрилася масштабна інтерактивна виставка (фоторепортаж)
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

До створення проєкту «Тіло людини» долучилися українські зірки, медики та науковці

У Києві 28 серпня відбувся преспоказ проєкту «Тіло людини». Експозиція знайомить із тонкощами організму людини завдяки кількаметровим анатомічним 3D-моделям, ШІ-аватарам, VR-технологіям та інтерактивним панелям. До її створення долучилися науковці, медики, зірки шоу-бізнесу та спортсмени. Офіційне відкриття проєкту – завтра, 29 серпня. «Главком» побував на преспоказі та розповідає, з чого складається «Тіло людини».

На вході до простору, що розташований на Львівській площі, кожен відвідувач отримує спеціальний браслет, який дозволяє активувати деякі інтерактивні експонати: триметровий макет серця почне пульсувати, легені – «дихати»; ніс – видавати звуки чхання тощо. Поруч із цими кількаметровими 3D-моделями розміщені і їхні менші версії у скляному кубі, які можна відчути на дотик.

«Тіло людини». У Києві відкрилася масштабна інтерактивна виставка (фоторепортаж) фото 1

Простір площею понад 5 тис. кв. м поділений на понад десяток різних зон, кожна з яких присвячена певним органам або процесам у нашому організмі. Проєкт доповнюють аватари лікарів, згенеровані штучним інтелектом, які відповідають на запитання відвідувачів. «Главком» протестував цю опцію та поцікавився у ШІ-гепатолога, як перевірити здоров’я печінки.

Також на виставці можна познайомитися з історіями відомих на весь світ лікарів, серед яких Микола Амосов, Зігмунд Фройд, Ілля Мечников, Олександр Флемінг, Луї Пастер та інші. Озвучили ШІ-медиків українські зірки, серед яких Ольга Сумська, Павло Зібров, Євген Хмара, Лілія Ребрик, Володимир Горянський, Вадим Олійник, Гарік Корогодський, Олександр Педан , Маша Єфросиніна, Onuka, Сергій Танчинець (гурт «Без обмежень»), Аніта Луценко.

Народний артист України Павло Зібров
Народний артист України Павло Зібров

Окремо в кожній зоні виставки є інтерактивні сенсорні панелі з тестами та завданнями (тут можна «створити» ембріон, побудувати фрагмент ДНК, активувати нейрон тощо) або просто більш детальною інформацією для охочих дізнатися більше. Для любителів «класики» – присутні і звичайні надруковані банери. Для дітей же інформація подається у вигляді мультиків.

До створення виставки долучився Інститут серця МОЗ України та Центр інноваційних медичних технологій НАН України. «Під час війни, через тривоги та обстріли, ми, на жаль, часто забуваємо про своє здоров'я та здоров’я своїх близьких. Такі проєкти, як ця виставка, допомагають нам задуматись про те, що всередині нас, що приховане від очей людей, та згадати про здоров'я наше і наших близьких», – сказав на преспоказі проєкту завідувач відділення інфаркту міокарду Інституту Серця Михайло Тодуров.

Завідувач відділення інфаркту міокарду Інституту Серця Михайло Тодуров
Завідувач відділення інфаркту міокарду Інституту Серця Михайло Тодуров

Медичний директор Центру інноваційних медичних технологій, заслужений лікар України Олександр Плегуца зазначив, що метою виставки є, зокрема, спонукати українців вчасно звертатися по медичну допомогу. «Людський організм насправді неймовірний, і я думаю, що саме такі виставки дають людям можливість краще розуміти себе, своє тіло та вчасно дбати про власне здоров’я. Особливо це важливо зараз, у час війни. Ми бачимо велику кількість нових захворювань і загострення хронічних хвороб, а психоемоційний стан пацієнтів часто дуже важкий. Тому я дякую організаторам за те, що вони долучили медичні заклади до створення експозиції. Це дозволяє людям краще зрозуміти, як влаштований людський організм, і, можливо, вчасно звернутися по професійну медичну допомогу», – заявив Плегуца.

Олександр Плегуца
Олександр Плегуца

Засновник компанії Unipark та організатор проєкту Денис Погорєлко наголосив, що «Тіло людини» створювалося виключно за небюджетні кошти: «Ми поєднали інтерактиви, науку й освіту разом. (…) Наша мета була створити класний продукт, можливо, навіть вищого за європейський рівня. І ми це зробили».

26 фото
На весь екран

Нагадаємо, на Центральному залізничному вокзалі кияни та гості столиці мають можливість відвідати масштабну інтерактивну виставка «Той день», присвячена 35-річчю відновлення незалежності України, яка працюватиме до 4 жовтня 2026 року. 

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Теги: здоров'я Київ медицина освіта виставка

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