Українка пояснила, чому США – країна самотніх людей

Житло, медицина, догляд за дітьми та інші витрати роблять створення сім’ї в Америці дедалі дорожчим

У США можна легко заговорити з незнайомою людиною в ліфті, магазині чи на касі, але це зовсім не означає, що вдасться побудувати з нею близькі стосунки. Про те, чому Америка – країна самотніх людей, розповіла українка Христина, котра вже вісім років живе у США. Про це повідомляє «Главком».

За словами Христини, нині близько 46% дорослих американців не перебувають у шлюбі. Для порівняння, 50 років тому таких було близько 28%.

Однією з причин блогерка називає індивідуалізм. У США змалку заохочують самостійність, тому типовою послідовністю для молодої людини стають освіта, кар’єра, фінансова стабільність, подорожі – і лише потім сім’я. При цьому життя без партнера у 30, 35 чи навіть 40 років не сприймається як соціальна невдача.

Ще один фактор – гроші. Житло, медицина, догляд за дітьми та інші витрати роблять створення сім’ї дедалі дорожчим. За словами авторки відео, середній вік купівлі першого житла у США нині становить близько 40 років, тоді як на початку 1990-х це було приблизно 28 років.

Не сприяє стосункам і шалений темп роботи. Американці можуть працювати понаднормово або навіть на двох роботах, а після робочого дня часто просто не мають сил на побачення чи спілкування. До цього додається автомобільна інфраструктура: друзі або потенційні партнери можуть жити за десятки хвилин їзди один від одного, а затори ще більше ускладнюють зустрічі.

Є й інша особливість американської культури – легкість поверхневого спілкування. Американці охоче підтримують small talk, але перехід від короткої розмови до справжньої близькості може займати значно більше часу. Христина порівнює американців із «персиками»: зовні вони відкриті та привітні, але всередині мають своєрідну «кісточку», до якої непросто дістатися. Українців вона називає «кокосами» – спочатку більш стриманими, але здатними швидше відкритися людині, яку вже вважають близькою.

Ситуацію ускладнюють і постійні переїзди. Американці часто змінюють міста та штати через навчання, роботу чи кращі можливості. Тому після кожної зміни місця соціальне життя фактично починається заново – нові знайомства, друзі та побачення.

Раніше українка Софія мешкає у США. Дівчина поділилася у мережі своїм досвідом життя в цій країні та назвала її головні недоліки та переваги.

Також українка Ярослава мешкає в Каліфорнії та показує своє життя за кордоном у соцмережах. В одному зі своїх відео блогерка розповіла, скільки грошей вона витратила на переїзд до США.