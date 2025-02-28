Втрати збільшуються щороку. Названо суму для повоєнного відновлення системи охорони здоровʼя

У порівнянні з попередньою оцінкою RDNA3, що була оприлюднена торік, загальні втрати сектору охорони здоров’я збільшилися на 8,9%

Найбільші збитки зафіксовано у Донецькій, Харківській, Луганській та Херсонській областях, де бої були найбільш інтенсивними

За три роки повномасштабної війни через атаки Росії на цивільну інфраструктуру система охорони здоров’я зазнала численних збитків. Загальні потреби у відновленні та реконструкції протягом десяти років оцінюються у $19,4 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Зазначається, що такі дані наведені у звіті «Четверта швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення» (Fourth Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment – RDNA4).

У порівнянні з попередньою оцінкою RDNA3, що була оприлюднена торік, загальні втрати сектору охорони здоров’я збільшилися на 8,9%. Потреби у відновленні та реконструкції на наступне десятиліття зросли на 14%. Кількість пошкоджених закладів охорони здоров’я зросла на 36,7%, аптек – на 2,2% тощо.

Найбільші збитки зафіксовано у Донецькій (37,8% від загальної вартості збитків), Харківській (12,6%), Луганській (12,5%) та Херсонській (7,3%) областях, де бої були найбільш інтенсивними.

«Очевидно, що система охорони здоров’я потребує значних інвестицій та їх раціонального використання. Для визначення стратегічних орієнтирів цьогоріч була затверджена Стратегія розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року. Маємо два ключові вектори: забезпечити стійкість системи в умовах війни та водночас зосередитись на відновленні, поєднавши його з процесами реформування та підвищення ефективності функціонування відповідно до принципу «краще, ніж було», – зазначає міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, загальна вартість відновлення України впродовж наступного десятиліття має скласти $524 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Нові дані Світового банку перевищують попередню оцінку на $38 млрд. За словами Шмигаля, держава вже визначила основні принципи відбудови: відбудувати краще, ніж було, принципи безпечності, енергоефективності, безбар’єрності та інклюзивності.

У 2025 році за підтримки донорів уряд України виділив $7,37 млрд на вирішення пріоритетних завдань у таких сферах, як житло, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, енергетика тощо. При цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відновлення та відбудову у 2025 році становить $9,96 млрд.