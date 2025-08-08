Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2025 року
Нині триває 1262-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На Лиманському напрямку окупаційні війська атакували 25 разів

За минулу добу відбулося 147 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали по території України одного ракетного та 86 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 160 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4305 дронів-камікадзе та здійснили майже шість тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 129 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Середина-Буда Сумської області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Мала Токмачка, Червона Криниця Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та п’ять артилерійських засобів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося 11 боєзіткнень. Ворог завдав 20 авіаційних ударів, скинув 46 керованих бомб, здійснив 377 обстрілів, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

За добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Мирного, Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Окупаційні війська атакували 25 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зелена Долина, Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Торське, а також у бік Серебрянки, Григорівки й Ольгівки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

У районах Григорівки та Федорівки, супротивник чотири рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано п’ять боєзіткнень, загарбники наступали в районі Оріхово-Василівки та у бік Новомаркового і Ступочок.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили десять атак в районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські підрозділи зупинили 42 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Бойківка, Миколаївка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Лисівка, Заповідне, Звірове, Котлине, Удачне, Зелений Кут та Горіхове.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог 15 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Філія, Товсте, Зелене Поле, Вільне Поле, Комишуваха, Воскресенка та у бік Новоіванівки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби противник здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед.

Нагадаємо, триває 1261-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: фронт війна Генштаб ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реальні дії Росії після розмов Путіна з Трампом виставляють його легковірним простачком
Трамп не вірить у блеф Путіна. Чого чекати до 8 серпня?
1 серпня, 10:50
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025 року
30 липня, 08:17
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11056 танків
Втрати ворога станом на 26 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
26 липня, 07:10
Президент наголосив, що в України є запит на 10 систем Patriot
Скільки Patriot може отримати Україна? Відповідь президента
25 липня, 10:59
На засіданні співголовуватимуть Велика Британія та Німеччина
Глава Пентагону прибуде на наступний «Рамштайн»: названо дату
18 липня, 15:39
Тамара Гундорова викладає у Принстоні та Гарварді
Чи треба віддавати Булгакова і Гоголя Росії? Розмова про місце нашої літератури у світі з Тамарою Гундоровою
17 липня, 21:00
25 лютого 2022 року Віталій Шабунін (на фото посередині) вступив до лав тероборони. Через три роки ДБР оголосило йому підозру за ухиляння від служби
«Або підозра, або вибачення». Про справу Шабуніна без емоцій Судові хроніки
15 липня, 13:20
Випуск за 11 липня 2025 року
«Варварство». New York Post випустила обкладинку з вбитим на Херсонщині однорічним хлопчиком
11 липня, 17:12
Росія не буде чекати, поки Європа підготується до російського удару
Напад Росії на Європу. Які країни перші у черзі?
10 липня, 12:24

Події в Україні

У Харкові виникла пожежа в офісній будівлі через атаку БпЛА: постраждали люди
У Харкові виникла пожежа в офісній будівлі через атаку БпЛА: постраждали люди
У Криму після атаки БпЛА спалахнула пожежа біля підстанції «Титан»
У Криму після атаки БпЛА спалахнула пожежа біля підстанції «Титан»
Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2025 року
Втрати ворога станом на 8 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Уночі окупанти атакували Сумщину: є поранений, пошкоджено кілька багатоповерхівок
Уночі окупанти атакували Сумщину: є поранений, пошкоджено кілька багатоповерхівок
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
20K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
11K
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
2803
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua