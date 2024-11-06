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Синоптики прогнозують невелике потепління: якої погоди очікувати 6 листопада

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Синоптики прогнозують невелике потепління: якої погоди очікувати 6 листопада
фото: glavcom.ua

У Києві очікується 7-9°С тепла

Сьогодні, 6 листопада у Київській області очікується невелике потепління. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У середу на Київщині спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів  не передбачається. Вітер північно-західний – 5-10 м/с. Температура по області становитиме 5-10°С, у Києві очікується 7-9°С тепла.

«У Києві 6 листопада буде без опадів. Вітер помірний, часом рвучкий. Не забувайте вже шапки, переходьте на нормальні сезонні пуховики, шановні водії, не легковажте безпекою — міняйте, хто ще не поміняв, гуму на колесах. Починайте пити сезонні вітаміни, шкіра у холодну пору робиться сухою, треба допомагати своєму організму зміцнюватися і розвантажувати сімейних лікарів» – зазначила синоптикиня Наталка Діденко. 

Нагадаємо, у столиці закінчився безморозни

Погода у столиці станом на 7:00 ранку:

  • Температура повітря +4°
  • Відносна вологість 71%
  • Атмосферний тиск 755 мм рт. ст.

Нагадаємо, як йдеться у звіті наукового журналу Lancet, кількість смертей через спеку, відсутність продовольчої безпеки та поширення інфекційних захворювань, викликаних кліматичною кризою, досягла рекордного рівня. Все це є наслідком змін клімату.

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Теги: прогноз погоди клімат повітря

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