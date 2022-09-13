Мінус два танки: український воїн на слух поцілив із міномета у ворога

У Великій Новосілці воїн знищив 2/3 російського танкового взводу

Український нацгвардієць із позивним «Кот» на слух націлив українську мінометку на ворожі танки. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

«У Великій Новосілці 2/3 російського танкового взводу відправив на «концерт Кобзона» український військовий Костянтин з позивним «Кот», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовий на момент обстрілу скомандував побратимам укритись у коморі, сам підійнявся на горище, яке було без вікон, але із шпаринками, і через них слухав, де перебуває ворог.

«По рації передали, що на наші позиції висунулись три танки. Зрозуміло, що по нас стрілятимуть, а коли гатять танки – це найстрашніше для піхоти, оскільки спочатку звукова хвиля стискає всього тебе всередині, а за 10 секунд осколки влітають з неймовірною швидкістю у все, що навколо тебе». Почув по рації: «На 12 годину російський танк!», – а сам думаю, яке 12, якщо це друга, відповідаю: «Чую танк, на 2 годину!», – згадує «Кот».

Кості вдалось скоригувати вогонь артилерії на танки правильно. Таким чином, українські мінометники підбили два танки з трьох.

Кот прийшов до лав Нацгвардії з першого дня повномасштабного вторгнення. Каже, що йому було все одно, яке місто обороняти від росіян, бо це все його Україна, його Батьківщина. До цього за своє життя проходив лише строкову службу. Працював будівельником. А вдома на нього чекає дружина, діти і навіть онуки. Стверджує, що повернеться тільки після перемоги.

Нагадаємо, гвардійці-спецпризначенці на Харківщині знищили ворожий літак Су-25, а також взяли в полон до десятка окупантів поблизу Куп’янська.

Раніше повідомлялося, що на окремих ділянках фронту українські захисники вийшли до державного кордону з Росією.