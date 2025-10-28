Головна Країна Політика
Зеленський відзначив держнагородами енергетиків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський відзначив держнагородами енергетиків
Глава держави підписав указ про відзначення нагородами 47 представників енергетичної галузі
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент наголосив, що Україна завжди пам’ятатиме про подвиги енергетиків

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами енергетиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Глава держави зауважив, що всі повинні шанувати роботу тих людей, які попри всі виклики забезпечують світлом і теплом. «Часто це по-справжньому героїчна робота – під обстрілами, на прикордонній та прифронтовій території. І хоч сьогодні не День енергетика, фактично кожен день в Україні зараз, в умовах постійних російських ударів, – це день ось таких наших людей, які відновлюють постачання електрики, відбудовують лінії передач, дбають про те, щоб наші українські міста і села могли жити», – каже він.

Зеленський відзначив держнагородами енергетиків фото 1
Глава держави вручив ордени «За заслуги» та «За мужність» ІІІ ступенів
Глава держави вручив ордени «За заслуги» та «За мужність» ІІІ ступенів
фото: president.gov.ua/Офіс президента
6 фото
На весь екран
Президент відзначив державними нагородами енергетиків, які відновлюють електропостачання після російських обстрілів
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами Зеленського, тисячі людей працюють у важких умовах, щоб врятувати Україну від ударів російських окупантів. «І щодня тисячі наших людей працюють у таких умовах, щоб врятувати життя від ударів російських терористів і щоб Україна могла вистояти в цій війні. Нашими людьми можна тільки пишатись. Дякую кожному й кожній!» – додав глава держави.

Нагадаємо, унаслідок російських ударів по енергооб’єктах на ранок 28 жовтня були знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі.

Як повідомлялося, ремонтна бригада «Чернігівобленерго» потрапила під удар ворожих дронів під час відновлення важливого об'єкту енергетики на Чернігівщині. 

До слова, The Economist писав, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя.

