Яке релігійне свято відзначається 18 жовтня 2025: традиції та молитва

Свята 18 жовтня у церковному календарі – День пам’яті святого апостола і євангеліста Луки

18 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого апостола і євангеліста Луки. Це свято присвячене вшануванню одного з 70 апостолів, який був автором Євангелія, Діянь апостолів, а також вважається першим іконописцем.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 18 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола і євангеліста Луки

18 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого апостола і євангеліста Луки, який жив у I столітті. Згідно з переказами, Лука був родом з Антіохії Сирійської, здобув гарну освіту та працював лікарем, завдяки чому його вважають покровителем медиків.

Лука став учнем апостола Павла та його вірним супутником у місіонерських подорожах. Хоча він особисто не бачив Ісуса, він ґрунтовно дослідив свідчення очевидців, щоб написати третє Євангеліє та книгу Діянь апостолів. У своїх творах Лука особливо наголошував на милосерді, любові до ближнього та значній ролі жінок у служінні Христа. За переказами, саме він написав перший образ Пресвятої Богородиці, ставши засновником іконопису.

Молитви дня

О, святий апостоле і євангелісте Христів Луко! До тебе ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моли Господа Бога за нас, грішних. Поглянь на наші недуги, бо Ти був лікарем, і попроси для нас зцілення душевного і тілесного. Зміцни нас у вірі, подай нам розум для пізнання істини, як Ти пізнав. Захисти художників та лікарів, що прославляють Бога своєю працею. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

Якщо листя швидко опадає – зима буде суворою і морозною.

Якщо цього дня немає снігу – зима настане пізно.

Цей день був присвячений цибулі: вірили, що цибулина, з'їдена на Луки, захищає від усіх хвороб на цілий рік.

Цей день вважався сприятливим для лікування хворих, оскільки апостол Лука був лікарем.