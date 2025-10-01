Україна відзначає День захисників і захисниць. Наживо

День захисників і захисниць: Зеленський бере участь в урочистостях та наголошує на здобутій незалежності

Сьогодні, 1 жовтня, Україна відзначає День захисників і захисниць України, а також День козацтва. Дата святкування збігається з великим християнським святом – Покровою Пресвятої Богородиці. Президент Володимир Зеленський бере участь в урочистих заходах. Про це повідомляє «Главком».

Виступаючи перед оборонцями, президент наголосив, що існування України не є випадковим, а є результатом боротьби та мужності її народу.

День захисників та захисниць України

«Україна є на цій землі. Це не випадковість, не милість, а здобутий українцями результат. Своя культура, своя незалежність», – заявив Володимир Зеленський під час урочистостей.

Українці вшановують усіх, хто зі зброєю в руках захищає суверенітет і територіальну цілісність держави.

Нагадаємо, 1 жовтня українці вже третій рік поспіль відзначають День захисників і захисниць. Для українців цей день – можливість вшанувати воїнів, які захищають незалежність та суверенітет України. У День захисників і захисниць заведено згадувати не лише героїв сьогодення, які щодня боронять кордони нашої держави від країни-агресора, але й ветеранів Другої світової війни, наших предків козаків, які виборювали право за незалежність.

День захисників і захисниць почали відзначати з 2014 року за указом президента Петра Порошенка. Після російської анексії українського Криму свято встановили в одну дату з православним торжеством Покрови Пресвятої Богородиці – 14 жовтня.