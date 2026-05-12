На Чернігівщині вогнеборці локалізували масштабну лісову пожежу

Лариса Голуб
Вогонь більше не поширюється, однак повністю пожежу ще не ліквідовано
фото: Ліси України

Станом на 12 травня масштабне лісове загоряння у Корюківському надлісництві рятувальникам вдалося локалізувати. Вогонь більше не поширюється, проте ліквідація окремих осередків усе ще триває. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Північний лісовий офіс.

«Пожежу ще не ліквідовано повністю, однак найголовніше – вдалося зупинити її подальше поширення. Цьому сприяли погодні умови: зниження температури, дощі та південно-західний вітер», – йдеться в повідомленні.

За попередніми оцінками фахівців, площа лісової пожежі становить близько 5 800 га. Наразі ці дані є орієнтовними, оскільки через складний доступ до окремих ділянок лісу провести точні підрахунки неможливо. Як зазначають лісівники, полум’я рухалося у бік державного кордону з РФ, а не вглиб Чернігівської області.

«Через відсутність доступу до частини території обрахунок здійснюється за допомогою телевізійних систем спостереження. На екранах відображається квартальна сітка лісових масивів, що дозволяє визначати площу, охоплену вогнем», – зазначають лісівники.

Попри те, що загрозу подальшого розростання пожежі ліквідовано, боротьба зі стихією триває. На місці розгорнуто чергування фахівців, які постійно здійснюють моніторинг території, аби вчасно гасити повторні спалахи або тління лісової підстилки.

«Для стримування пожежі лісівники проклали 129 км мінералізованих смуг. Наразі працівники продовжують чергування на локаціях та постійно моніторять ситуацію», – повідомили у лісництві.

«Главком» писав, що на Чернігівщині вогнеборцям вдалося зупинити поширення масштабної пожежі, яка охопила територію Деснянської територіальної громади. Вогонь, що спалахнув на відкритій місцевості, стрімко поширився сухою рослинністю та лісовими самосівами, поставивши під загрозу екосистему району. За даними рятувальників, пожежа в Чернігівському районі набула загрозливих масштабів – загальна площа, пройдена вогнем, становить 350 га. Основними осередками займання стали суха трава та молоді самосійні насадження.

Нагадаємо, під час ліквідації масштабної лісової пожежі в Зоні відчуження столичні рятувальники врятували червонокнижне лосеня. Тварина опинилася в пастці на випаленій землі та не могла самостійно вибратися з епіцентру стихії.

