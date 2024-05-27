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Удар по гіпермаркету в Харкові: стало відомо, в якому стані постраждалі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по гіпермаркету в Харкові: стало відомо, в якому стані постраждалі
РФ вдарила по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові, коли там перебували люди
фото: пресслужба ДСНС

Серед постраждалих – одна дитина 13 років

 Унаслідок удару російських окупантів по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові, станом на ранок 27 травня, у лікарнях перебуває 21 людина. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Серед постраждалих – одна дитина 13 років, яка перебуває у стані середньої важкості з позитивною динамікою», – зазначив Синєгубов.

Також зазначається, що дві людини перебувають у реанімації у важкому стані.

Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, Росія завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Крім того, близько 19:00 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова, влучивши в район щільної житлової забудови. В обласній прокуратурі зазначили, що під час другого російського ракетного удару в центрі міста постраждали 25 людей, серед них – 14-річний хлопець.

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Теги: Харків обстріл

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