Канцлер Австрії побачився з Путіним і розказав, що його здивувало

Глава Кремля думає, що виграє війну в Україні – Нехаммер

Канцлер Австрії Карл Нехаммер після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним вважає, що той упевнений, що виграє війну в Україні. Про це він повідомив у інтерв'ю американському телеканалу NBC.

«Я думаю, що він зараз перебуває у своїй власній військовій логіці, розумієте? Він вважає, що війна необхідна для гарантій безпеки Російської Федерації. Він не має довіри до міжнародної спільноти. Він звинувачує українців у геноциді на Донбасі. Поки що він зараз у своєму світі, я думаю, він знає, що відбувається в Україні... Але я думаю, що він вірить, що виграє війну», – розповів Нехаммер.

Ведучий запитав канцлера про реакцію Путіна на звинувачення у воєнних злочинах.

«Він сказав мені, що співпрацюватиме з міжнародним розслідуванням, з одного боку, а з іншого боку, заявив, що не довіряє західному світу. Так що це буде проблемою зараз і в майбутньому. Я думаю, що міжнародна довіра до ООН, міжнародна розслідування необхідні», – поділився Нехаммер.

Канцлер Австрії також наголосив, що це була жорстка суперечка. Він намагався запевнити російського президента, на прикладі югославської війни, що міжнародне розслідування корисне для судового переслідування військових злочинців. За словами Нехаммера, Путін також пожалівся йому про тяжкі наслідки санкцій для Росії, але продовжував стверджувати, що «спецоперація» проти України необхідна.

Нагадаємо, 11 квітня у Москві відбулася зустріч Карла Нехаммера та Володимира Путіна.

Тим часом істерики російських пропагандистів підтверджують те, що Путін програє війну.

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