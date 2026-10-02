У Дніпрі зросла кількість постраждалих через атаку РФ

Рятувальники працюють на місці російського удару по багатоповерхівці

Усі четверо постраждалих – жінки, від госпіталізації вони відмовилися

Російські війська атакували середмістя Дніпра ввечері 2 жовтня, внаслідок чого у багатоквартирному будинку виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну військову адміністрацію.

Що відомо про постраждалих

Спершу повідомлялося про одну постраждалу – 77-річну жительку міста. Згодом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа розповів про трьох поранених, а пізніше їхня кількість зросла до чотирьох.

фото: Дніпропетровська ОВА

За даними ОВА, усі потерпілі – жінки. Медики надали їм необхідну допомогу на місці, проте до лікарні жінки їхати відмовилися. У повідомленні не уточнюється, які саме травми вони отримали.

Пожежі та рятувальна операція

Через удар у багатоповерхівці спалахнула пожежа, тож рятувальники евакуювали мешканців із верхніх поверхів. Роботи тривали безпосередньо на місці удару.

За словами голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, надзвичайники спершу врятували з будинку п'ятьох людей, а згодом стало відомо вже про шістьох врятованих.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загорілися:

дві квартири в багатоповерхівці;

п'ять автомобілів;

гараж.

Нагадаємо, після атаки на Дніпро влада повідомляла про трьох постраждалих жінок, а рятувальна операція на місці удару ще тривала. До слова, раніше РФ знову вдарила по енергооб'єктах Дніпропетровщини, у регіоні спалахнула пожежа.