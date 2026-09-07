Окупанти різко підвищили комунальний тариф на окупованій Луганщині

Ціну на одну з комунальних послуг збільшать одразу на 50%, а частині мешканців пригрозили припиненням газопостачання

На тимчасово окупованій території Луганської області російська окупаційна влада вирішила різко підвищити тариф на вивезення твердих побутових відходів. З 1 жовтня його вартість зросте одразу на 50%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Луганської ОВА Олексія Харченка.

«Із 1 жовтня у так званій «ЛНР» зросте тариф на вивезення твердих побутових відходів. Замість поступових заходів окупанти вирішили одразу провести різке підвищення ціни – на 50%. Стосуватиметься це і мешканців багатоквартирних будинків, і власників приватних домогосподарств», – написав Харченко.

За його словами, наступний перегляд тарифу окупаційна влада запланувала вже на початок 2027 року.

Водночас своєчасна оплата комунальних послуг не гарантує мешканцям окупованої Луганщини безперебійного доступу до них. Зокрема, жителям багатоквартирних будинків погрожують припиненням газопостачання, якщо вони не укладуть договір на технічне обслуговування обладнання.

«За його відсутності постачальник в односторонньому порядку призупинить виконання обов'язків із подачі «блакитного палива» за певною адресою», – додав начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Луганської області підготовка до осінньо-зимового періоду відбувається із суттєвим відставанням від запланованих темпів. До початку опалювального сезону залишилося менш як два місяці, однак значну частину необхідних робіт досі не завершено.

Також у ніч проти 26 серпня в окупованому Луганську пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними, місто атакували ударні безпілотники. Після влучання на одному з об'єктів окупантів спалахнула масштабна пожежа, яку супроводжувала детонація боєприпасів.