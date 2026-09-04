207 боїв за добу: лінія фронту станом на 4 вересня 2026

Лінія фронту станом на 4 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 216 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6768 дронів-камікадзе та здійснив 1721 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

4 вересня на фронті відбулося 207 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Відбито 29 атак окупантів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби противник завдав чотирьох авіаударів, скинув 13 авіабомб, здійснив 124 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Лошакове, Охрімівка, Чугунівка, Зарубинка та в районі Стариці. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив п’ять атак у бік населених пунктів Радьківка, Ківшарівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку

Наші оборонці успішно відбили сім спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Лиман, Діброва та в районі Новоселівки.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили чотири спроби загарбників іти вперед поблизу Озерного та Кривої Луки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 16 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки та у бік населених пунктів Павлівка, Вільне, Степанівка. Два боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку

Усього 29 атак відбито. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Матяшеве, Сергіївка, Новопавлівка та в районах населених пунктів Удачне й Молодецьке. Одне боєзіткнення ще триває.

На Олександрівському напрямку

Одну атаку окупантів відбили наші захисники в районі Новогеоргіївки.

На Гуляйпільському напрямку

Шість атак окупантів відбито в напрямках населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Копані, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили три атаки противника біля Малої Токмачки, Степногірська та Щербаків.

Нині триває 1654-й день повномасштабної війни.