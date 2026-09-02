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178 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 вересня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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178 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 вересня 2026
Ситуація на фронті 2 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 2 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 71 авіаційний удар із застосуванням 243 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6548 дронів-камікадзе та здійснив 2083 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

2 вересня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 48 окупантів, 25 поранено. Знищено шість одиниць автомобільної техніки, гармату, п'ять спеціальних засобів, пункт управління БпЛА та 27 укриттів особового складу противника. Пошкоджено три гармати, дев'ять одиниць автомобільної техніки, дві реактивні системи залпового вогню, чотири пункти управління БпЛА та 106 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 368 безпілотних літальних апаратів різних типів. 

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Противник завдав п'яти авіаударів із застосуванням 11 керованих авіабомб, проводив одну штурмову дію, здійснив 60 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів у бік Лиману, Хатнього, Водяного та Стариці.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 вересня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог вісім разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії у бік Радьківки, Ківшарівки та Глушківки. Один бій триває.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 вересня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали п'ять спроб загарбників просунутися у районах Шийківки, Діброви та Новоосинового. Одна атака триває.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили п'ять спроб загарбників просунутися вперед у районах Кривої Луки та Озерного.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 вересня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники штурмували у бік Юрківки.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 вересня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 21 ворожий штурм у районах:

  • Костянтинівки
  • Іллінівки
  • Новоселівки
  • Миколайпілля
  • Софіївки
  • Вільного 
178 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 вересня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік:

  • Ганнівки
  • Білицького
  • Вільного
  • Добропілля
  • Новофедорівки
  • Новогришиного
  • Василівки
  • Сергіївки
  • в районах Молодецького, Новопідгородного та Удачного

Одна атака триває. 

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 вересня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Штурмових дій противника не зафіксовано.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 вересня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили три ворожі атаки у бік Добропілля, Воздвижівки та Гіркого.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 вересня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районах Новоандріївки, Новояковлівки та Малих Щербаків.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 вересня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Окупанти атакувальних дій не проводили.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 вересня 2026 фото 12

Нині триває 1652-й день повномасштабної війни.

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Теги: Покровськ Костянтинівка штурм Генштаб фронт окупанти Слов’янськ

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