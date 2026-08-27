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ISW оцінив, чи посиплеться оборона Донеччини у разі падіння Костянтинівки

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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ISW оцінив, чи посиплеться оборона Донеччини у разі падіння Костянтинівки
Місто Костянтинівка на Донеччині у травні 2026 року
фото: 93 ОМБр «Холодний Яр»

Аналітики вважають, що російське просування не створює умов для швидкого прориву українського «поясу фортець»

Навіть у разі повного захоплення Костянтинівки російські війська не зможуть швидко прорвати український «пояс фортець» та окупувати решту Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) за 26 серпня.

За оцінкою аналітиків, нинішнє просування російських військ у Костянтинівці та поблизу міста не створює умов для швидкого оперативного прориву через решту української оборонної лінії. Така ситуація, за висновками ISW, збережеться навіть у разі повної окупації Костянтинівки.

Російські підрозділи продовжують проникати до міста та на його околиці невеликими піхотними групами. Водночас основні сили окупантів поки не зайшли на більшу частину Костянтинівки, щоб закріпитися на цих позиціях.

За даними військового оглядача Костянтина Машовця, українські військові утримують позиції на півночі та північному заході Костянтинівки. Основні сили Сил оборони з південно-східної частини міста відійшли на східний берег річки Кривий Торець, однак окремі українські військові продовжують діяти в центральній та південно-східній частинах міста.

Машовець також повідомив про проникнення російських сил на північ від Костянтинівки та на південний захід від міста. Це може свідчити про спроби окупантів обійти українські позиції. За його інформацією, росіяни захопили Іллінівку, діють на північний захід від Степанівки та просунулися на північ від дороги Довга Балка – Іллінівка.

В ISW нагадали, що Кремль неодноразово розглядав захоплення Костянтинівки як важливий етап для подальшого наступу на агломерацію Слов'янськ – Дружківка – Краматорськ та спроб окупувати всю Донецьку область.

Раніше російське військове керівництво переконувало диктатора Володимира Путіна, що російська армія зможе окупувати весь Донбас до осені 2026 року. Згодом ці терміни змістилися до кінця року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 23 серпня заявив, що російські війська зосередили основні зусилля на напрямку Костянтинівка – Слов'янськ – Краматорськ. За його словами, Росія не досягла поставленої мети на Донбасі, однак не відмовилася від спроб просуватися на цьому напрямку.

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Теги: фронт війна Донеччина Костянтинівка ISW

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