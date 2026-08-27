Путін хоче кинути на війну ще 600 тис. людей. Розвідка дізналася терміни

Кремль розраховує мобілізувати по 300 тис. людей у 2026 та 2027 роках

Російська влада опрацьовує плани проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026–2027 роках. Загалом країна-агресорка може мобілізувати 600 тис. осіб – по 300 тис. цього та наступного року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані українських розвідок, оприлюднені Офісом Президента.

Російський генштаб уже підготував відповідний варіант мобілізації. Новобранцями планують передусім доукомплектувати з'єднання та військові частини, які воюють проти України, а також підрозділи, що нині формуються. Необхідність нової хвилі мобілізації у РФ пов'язують із втратою ініціативи на фронті, значними втратами особового складу та уповільненням набору контрактників.

За даними української розвідки, у січні-липні 2026 року втрати Росії в особовому складі становили близько 240 тис. осіб, щонайменше 140 тис. із них – безповоротні. Водночас за контрактом до російського окупаційного контингенту за цей період вдалося залучити 232 тис. людей.

На тлі проблем із набором Москва розширює коло засуджених, яких можна залучати до війська. Зокрема, йдеться про осіб із судимостями за бандитизм, участь у злочинних угрупованнях, незаконне поводження зі зброєю та низку інших злочинів. Російське керівництво також погодило можливість мобілізації або контрактування окремих категорій жінок, які відбувають покарання у в'язницях і колоніях.

Крім того, готуються квоти для правоохоронних органів на направлення своїх працівників на військову службу за мобілізацією.

Підготовка мобілізованих, залежно від їхніх навичок, може тривати від 15 до 60 діб. Не виключається, що частину особового складу навчатимуть на полігонах у Білорусі.

Розвідка також фіксує проблеми з добровільним набором до російської армії. У деяких регіонах показники незадоволення війною сягають 69%. Зокрема, проблеми з контрактуванням спостерігаються в Орловській і Володимирській областях та Дагестані. У Волгоградській області кількість потенційних контрактників порівняно з 2025 роком скоротилася на 40%.

У Росії вже діє система електронних мобілізаційних приписів, а серед можливих обмежень для ухилянтів розглядають заборону виїзду з країни, отримання кредитів, операцій із нерухомістю, анулювання водійських посвідчень та блокування коштів на банківських рахунках.

Найімовірніше, остаточне рішення щодо додаткової мобілізації Володимир Путін може ухвалити після виборів до Держдуми РФ, запланованих на 18–20 вересня 2026 року.

Нагадаємо, напередодні The Moscow Times повідомило про приховану примусову мобілізацію у Росії. За останні півтора місяця мешканці щонайменше 17 регіонів РФ зверталися до правозахисників через насильницькі затримання та примус до підписання контрактів із Міноборони.

Найчастіше жертвами такого вербування стають представники соціально вразливих груп, зокрема люди з боргами, проблемами із законом або залежностями. За даними видання, російській владі стає дедалі складніше знаходити охочих воювати.