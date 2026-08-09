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Зеленський розповів про плани Росії залучити на війну 50 тис. солдатів з КНДР

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зеленський розповів про плани Росії залучити на війну 50 тис. солдатів з КНДР
Перші війська Пхеньян відправив на фронт ще в жовтні 2024 року
фото: ЦТАК

Володимир Зеленський: Північна Корея отримає бойовий досвід і техніку від Росії

Росія хоче залучити від 30 до 50 тисяч солдатів з КНДР, які вивчатимуть досвід війни з Україною – це може стати загрозою для азійських держав і загострити ситуацію в Тихому океані. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

Що сказав президент

«Це абсолютно зрозуміло, що Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни, буде отримувати ліцензії від Росії, буде отримувати від них усі військові інструменти», – заявив Зеленський. За його словами, якщо спочатку йшлося про сотні, а потім тисячі бійців КНДР, то тепер ухвалено рішення розмістити на території Росії від 30 до 50 тисяч північнокорейських військових.

Заклик до Південної Кореї

Зеленський закликав Південну Корею надати Україні системи протиповітряної оборони. У відповідь Україна, зокрема, готова працювати в напрямі дронових технологій. Президент зауважив, що Конституція Південної Кореї має обмеження щодо такої військової співпраці, однак дипломати обох країн уже обговорюють можливі варіанти.

Як розвивалася співпраця Росії та КНДР

Перші війська КНДР прибули на фронт – у Курську область РФ – ще в жовтні 2024 року, тоді йшлося про близько 12 тисяч солдатів. У березні 2025-го Пхеньян відправив ще три тисячі військових. Наприкінці липня 2026 року Зеленський уже заявляв про плани Росії залучити 30 тисяч бійців КНДР та нові пускові установки для балістичних ракет.

Ці ракети вже застосовували проти України: у ніч на 30 липня росіяни вперше за рік вдарили по Кривому Рогу північнокорейськими балістичними ракетами KN-23 – фактичним аналогом «Іскандера». Тоді загинула ціла багатодітна родина.

Нагадаємо, раніше Кремль відреагував на заяву Зеленського про 30 тисяч військових КНДР.  

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Теги: росіяни фронт Україна Володимир Зеленський військові Північна Корея

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