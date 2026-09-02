Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник здійснив три штурмові дії

За минулу добу на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 2 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару, здійснив 93 авіаційні удари, під час яких скинув 313 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 511 дронів-камікадзе та здійснили 2969 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 57 із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили противника, шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами, п’ять гармат та один інший важливий об’єкт противника.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Сопич, Товстодубове, Нескучне, Уланове, Юнаківка, Волфине. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Товстодубове, Вільна Слобода, Хотінь та Храпівщина.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби українські захисники зупинили шість ворожих штурмів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили сім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Волохівка, Хатнє, Бочкове та в районі Вовчанських Хуторів і Стариці.

На Куп’янському напрямку

Ворог шість разів атакував у бік населених пунктів Радьківка, Куп’янськ-Вузловий, Курилівка, Довгеньке та Ківшарівка.

На Лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти дев’ять разів атакували в бік населених пунктів Новоосинове, Дробишеве, Чернещина, Ольгівка, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив три штурмові дії у напрямку населених пунктів Озерне, Миколаївка та в районі Кривої Луки.

На Краматорському напрямку

Окупанти здійснили одну атаку в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 28 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Степанівка, Софіївка та в бік Новопавлівки й Вільного.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 25 атак. Ворог виявляв активність у бік населених пунктів Новий Донбас, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка та в районах населених пунктів Удачне, Муравка, Молодецьке, Горіхове.

На Олександрівському напрямку

Російські загарбники активних наступальних дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти 13 разів атакували позиції наших оборонців. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Різдвянка, Верхня Терса та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Українські захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

Нагадаємо, триває 1652-й день повномасштабної війни в Україні.