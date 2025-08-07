Головна Країна Суспільство
Пастор з Тернопільщини отримав у подарунок будинок вартістю $1,1 млн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Пастор з Тернопільщини отримав у подарунок будинок вартістю $1,1 млн
Будинок у Брюховичах на вулиці Шкільній продавався за $1,1 млн
фото: OLX

Будинок у Брюховичах має площу 491,3 кв. м, житлова площа становить 97,6 кв. м

Двоповерховий будинок у Брюховичах біля Львова, який раніше продавали на OLX за $1,1 мільйона доларів, тепер належить тернопільському пастору Івану Пендлишаку. Згідно з даними Державного реєстру речових прав, він отримав його в дарунок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на zaxid.net.

Зазначається, що 4 червня 2025 року Пендлишак став власником земельної ділянки площею 0,1 га разом із будинком на вулиці Шкільній у Брюховичах на підставі договору дарування. Того ж дня він також придбав сусідню ділянку площею майже 0,07 га, уклавши договір купівлі-продажу.

Як повідомляється, будинок у Брюховичах має площу 491,3 кв. м, житлова площа становить 97,6 кв. м. В оголошенні на OLX йшлося, що особняк збудували за авторським проєктом й використовували дорогі матеріали, зокрема, червоне дерево африканської породи. Будинок має три кімнати, кухню-вітальню з панорамними вікнами. На подвір'ї також є альтанка з мангалом і обладнаною кухнею, гараж на три авто та будинок для охорони.

Будинок продавався разом з меблями та технікою. Наразі оголошення на OLX та у спільнотах з продажу нерухомості у Facebook видалені.

Журналісти наголошують, що Іван Пендлишак також є власником трьох земельних ділянок (площею 0,0602 га, 0,04 га та 0, 01 га), двох квартир (площею 36,2 кв. м та 59,5 кв. м) та двох будинків (площею 71,8 кв. м та 575,4 кв. м) у Тернополі.

На сайті Церкви Спасителя Христа у Тернополі Пендлишак вказаний як пастор. У 2023 році, за даними видання, він закликав надсилати пожертви на церкву на свій особистий рахунок у «Приватбанку». Також на сайті Церкви Спасителя Христа пастор впродовж 2022-2023 років публікував свої російськомовні проповіді, а у 2024 році – поширював російськомовні проповіді церкви «Вифлеєм», яка зареєстрована в США під назвою Bethlehem Missionary Church. В одному зі своїх українськомовних відео пастор розмірковував, хто винен у війні, і закликав «бути обережними у висловлюваннях, хто правий».

За даними YouControl, Іван Пендлишак є керівником міжнародного благодійного фонду «Нова надія», який з 2010 року зареєстрований у Тернополі (з 2004 до 2010 він мав реєстрацію у Херсоні).

До слова, дружина головного митника Альона Звягінцева у 2024 році продала свою квартиру площею 80 кв. м у «сталінці» на Печерську за $200 тис. Як вдалося з'ясувати журналістам, квартиру придбала Ніна Радченко, 71-річна жителька села Кошманівка на Полтавщині. У грудні 2022-го жінка отримала 1 тис. грн матеріальної допомоги від сільради. А вже у 2024-му, за даними YouControl, придбала не лише квартиру за понад 8 млн грн, а й автомобіль Audi Q3 2016 року випуску – щонайменше за $15 тис.

