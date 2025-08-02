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Опіки у дітей: лікарка пояснила, що насамперед повинні робити батьки

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Опіки у дітей: лікарка пояснила, що насамперед повинні робити батьки
Лікарка Леся Стрілка пояснює: у дітей шкіра тонша й ушкоджується швидше
фото з відкритих джерел

Завідувачка опікового відділення надала поради про першу допомогу при опіках у дітей

Влітку ризик термічних травм зростає, однак батьки часто не знають, як правильно діяти. У дітей шкіра тонка й чутлива, тому опіки можуть бути особливо небезпечними. Про правила медичної допомоги у коментарі «Главкому» розповіла завідувачка опікового відділення КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №1», лікарка-комбустіолог Леся Стрілка.

«Дитина – це не маленький дорослий. У дітей тонша шкіра, і вона швидше ушкоджується. Шкіра на різних ділянках тіла має різну товщину. Найтовща – на стопах, спині, а найтонша – на внутрішній поверхні рук, стегон. І якщо доросла людина ще витримає воду 50–53°C, для дитини це вже критична температура, яка може викликати опік», – говорить фахівчиня.

Леся Стрілка зазначає, що одне з найпоширеніших питань, яке цікавить батьків: що робити в першу чергу – охолоджувати опік чи знімати одяг з ушкодженої ділянки шкіри. «Насправді, перше – не знімати одяг, а хоча б на 30 секунд облити місце прохолодною водою, навіть на маленькій дитині. Це має сенс – ми охолоджуємо тканини, принаймні трохи. Але недовго, бо ми не знаємо, яка саме площа уражена, а переохолодження – теж небезпека», – пояснює лікарка.

Після короткого охолодження одяг можна акуратно знімати, якщо він не прилип. Якщо зняти одяг не вдається – відривати не можна, лише обрізати навколо. Далі – викликати швидку допомогу.

Також важливо дати знеболювальне – нестероїдні протизапальні припарати, відповідно до вікових норм. «Опіки – це дуже боляче. Поверхневі болять сильно, а от глибокі опіки не болять, бо нервові закінчення вже знищені. Особливо болісні опіки парою, адже волога пара сильно вражає саме поверхневі шари шкіри, де багато нервів», – пояснює Леся Стрілка.

Скільки охолоджувати?

Лікарка визнає, що єдиного стандарту щодо часу охолодження місця опіку немає. «Хтось говорить 20 хвилин, хтось – 10–15, інші – 5–10 хвилин. Я завжди кажу: головне – не перестаратись. В моїй практиці був випадок: дитину посадили у холодну ванну на 1,5 години! Батьки хотіли як краще, а отримали ризик переохолодження. Це небезпечно», – застерігає фахівчиня.

Леся Стрілка розповідає, що категорично не можна прикладати лід. «Різкий перепад температури спричиняє додаткове ушкодження клітин. В моїй практиці був випадок, коли хлопчик отримав відмороження, бо довго тримав холодовий пакет. Ми називаємо це «холодовий опік». І це – реальна загроза», – пояснила лікарка. 

Навіть якщо після опіку пройшло кілька годин, охолодження все ще може бути корисним. «Тканини продовжують зберігати тепло до трьох годин. Знову ж таки, охолоджувати можна лише прохолодною, а не крижаною водою. І не довше 20 хвилин. Усе має бути в міру», – зазначила фахівчиня.

Коли обов’язково звертатися до лікаря?

За міжнародними рекомендаціями, охолоджувати можна лише до 2% площі опіку. Якщо ураження більше – необхідна медична допомога.

«Орієнтовно, 1% площі опіку – це долоня постраждалого. Наприклад, у дитини 1,5 року – її маленька долонька дорівнює 1% її тіла. Це допомагає приблизно оцінити площу ураження. Я раджу звертатись до лікаря завжди, навіть якщо площа невелика, особливо коли йдеться про дітей», – пояснила Леся Стрілка.

Раніше «Главком» інформував, що в Ірпені чоловік самотужки намагався загасити пожежу, але отримав опіки

Також «Главком» повідомляв, що у лікарні померла дівчинка, яка отримала опіки на даху електропотяга в Бучі.

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Теги: здоров'я діти лікар

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