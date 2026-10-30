Удар РФ по медзакладу в Ізюмі: кількість загиблих зросла до п'яти осіб

Російські авіабомби влучили в будівлю установи, працівники якої займалися контролем та профілактикою захворювань

Унаслідок російського авіаудару по Ізюму Харківської області 29 жовтня загинули п'ятеро працівників місцевої філії Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ще 14 людей зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За інформацією очільника області, російські війська атакували місто керованими авіаційними бомбами. Внаслідок влучання загинули працівники Ізюмської філії Харківського центру контролю та профілактики хвороб. «Вчора в Ізюмі внаслідок влучання ворожих КАБ загинули п’ятеро працівників Ізюмської філії Харківського центру контролю та профілактики хвороб», – повідомив Синєгубов.

Крім того, внаслідок російського удару поранення дістали 14 людей. Інформації про їхній стан та характер травм у повідомленні голови ОВА немає. Синєгубов наголосив, що загиблі були людьми, які щодня виконували свою роботу та допомагали іншим. За його словами, російська атака стала важкою втратою для медичної спільноти регіону.

«За кожною цифрою — людське життя, особиста історія, родина, мрії та плани. Люди, які жили, працювали, допомагали іншим і щодня сумлінно виконували свою справу», – зазначив очільник області.

Він також підкреслив значення втрати працівників установи для системи охорони здоров'я Харківщини. «Це страшна й непоправна втрата для всієї медичної спільноти Харківщини», – наголосив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА висловив співчуття родинам, близьким і колегам загиблих, а також побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим.

Нагадаємо, 29 жовтня російські війська завдали авіаудару по Ізюму Харківської області. Тоді повідомлялося про влучання в п'ятиповерхову будівлю, під завалами якої могли перебувати люди. На місці атаки працювали рятувальники.