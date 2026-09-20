211 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 вересня 2026

Лінія фронту станом на 20 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару та 58 авіаційних ударів із застосуванням 182 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6230 дронів-камікадзе та здійснив 2153 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

20 вересня на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському напрямку. На Покровському за добу ліквідовано 48 окупантів, сім поранено. Знищено п'ять одиниць автомобільної техніки, шість спеціальних засобів, одне укриття особового складу та склад боєприпасів противника. Пошкоджено артилерійську систему, два пункти управління БпЛА та 61 укриття особового складу. Знищено або подавлено 185 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Зафіксовано шість штурмових дій противника. Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснили 48 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у бік Токарівки, Охрімівки та Миколаївки.

На Куп’янському напрямку

Ворог п'ять разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії у бік Подолів, Ківшарівки, Западного та Радьківки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали дев'ять спроб загарбників просунутися у районах:

Новоєгорівки

Новоселівки

Дробишевого

Лиману

Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили три спроби загарбників просунутися вперед у районах Кривої Луки та Калеників.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 23 ворожих штурми у районі Костянтинівки та у бік:

Іллінівки

Довгої Балки

Миколайпілля

Торецького

Приюту

Кучерового Яру

Вільного

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 15 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік:

Нового Донбасу

Ракші

Водянського

Добропілля

Новогришиного

Новопідгородного

Сергіївки

Молодецького

На Олександрівському напрямку

Ворог атакував у бік Мирного.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили одну ворожу атаку неподалік Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Ворог один раз намагався просунутися у бік Чарівного.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Окупанти атакувальних дій не проводили.

Нині триває 1670-й день повномасштабної війни.