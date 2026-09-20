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211 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 вересня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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211 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 вересня 2026
Ситуація на фронті 20 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 20 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару та 58 авіаційних ударів із застосуванням 182 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6230 дронів-камікадзе та здійснив 2153 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

20 вересня на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському напрямку. На Покровському за добу ліквідовано 48 окупантів, сім поранено. Знищено п'ять одиниць автомобільної техніки, шість спеціальних засобів, одне укриття особового складу та склад боєприпасів противника. Пошкоджено артилерійську систему, два пункти управління БпЛА та 61 укриття особового складу. Знищено або подавлено 185 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Зафіксовано шість штурмових дій противника. Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснили 48 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у бік Токарівки, Охрімівки та Миколаївки. 

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 вересня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог п'ять разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії у бік Подолів, Ківшарівки, Западного та Радьківки.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 вересня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали дев'ять спроб загарбників просунутися у районах:

  • Новоєгорівки
  • Новоселівки
  • Дробишевого
  • Лиману

Два боєзіткнення тривають.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили три спроби загарбників просунутися вперед у районах Кривої Луки та Калеників.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 вересня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 вересня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 23 ворожих штурми у районі Костянтинівки та у бік:

  • Іллінівки
  • Довгої Балки
  • Миколайпілля
  • Торецького
  • Приюту
  • Кучерового Яру
  • Вільного 
211 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 вересня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 15 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік:

  • Нового Донбасу
  • Ракші
  • Водянського
  • Добропілля
  • Новогришиного
  • Новопідгородного
  • Сергіївки
  • Молодецького 
211 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 вересня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог атакував у бік Мирного.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 вересня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили одну ворожу атаку неподалік Чарівного.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 вересня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог один раз намагався просунутися у бік Чарівного.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 вересня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Окупанти атакувальних дій не проводили.

211 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 вересня 2026 фото 12

Нині триває 1670-й день повномасштабної війни.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб Слов’янськ Миколаїв укриття Лиман Покровськ

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