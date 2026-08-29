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Зеленський показав наслідки трагедії у Милій і зробив заяву про зберігання боєприпасів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський показав наслідки трагедії у Милій і зробив заяву про зберігання боєприпасів
Унаслідок удару та подальшої детонації у Милій зазнали пошкоджень десятки житлових будинків
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Президент наголосив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловою забудовою

Президент України Володимир Зеленський відреагував на наслідки російського удару по селу Мила на Київщині, де після влучання у склад сталася детонація. Глава держави заявив, що особи, які допустили зберігання боєприпасів поблизу житлової забудови, мають понести відповідальність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

«Обов’язково ті, хто допустив це, мають понести відповідальність за свої рішення. Слідчі Нацполіції та Служби безпеки України проводять досудове розслідування, відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Є норми: боєприпасів поруч із будинками, іншою житловою забудовою бути не може. Обов’язково будуть відповідні висновки», – наголосив президент.

Зеленський повідомив, що ліквідація наслідків російської атаки в Милій триває з вечора. На місці розгорнуто штаби для допомоги людям та залучено всі необхідні служби. Зокрема, працюють понад 300 співробітників ДСНС.

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За словами президента, російський дрон влучив у склад, після чого почалася детонація. Внаслідок цього значних руйнувань зазнала навколишня інфраструктура. Пошкоджено житлові будинки, а також пансіонат для людей похилого віку та людей з інвалідністю.

Станом на зараз відомо про 27 загиблих. Серед них – голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який вирушив на місце атаки допомагати людям. Десятки людей отримали поранення.

Із небезпечної зони вже евакуювали понад 370 людей, евакуація продовжується. Зеленський додав, що заслухав доповіді прем’єр-міністра Сергія Корецького та міністра внутрішніх справ Івана Вигівського щодо ситуації та ліквідації наслідків надзвичайної події.

Нагадаємо, після російської атаки та подальшої детонації у селі Мила Бучанського району Офіс генерального прокурора розпочав розслідування. Кримінальні провадження відкрито за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства. Правоохоронці встановлюють обставини розміщення та зберігання майна на території підприємства, де після ворожого удару виникли масштабна пожежа та детонація.

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Теги: обстріл Володимир Зеленський президент поранення відео Київщина пожежа ДСНС

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