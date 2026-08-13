У Києві пасажирка Uklon народила дитину просто під час поїздки

Киянка не встигла до пологового та народила хлопчика в авто Uklon

Жінка разом з акушеркою прямувала до пологового, однак пологи почалися ще в дорозі

У Києві пасажирка Uklon народила дитину просто в салоні автомобіля під час поїздки до пологового будинку. Хлопчик з'явився на світ у дорозі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис компанії.

Майбутня мама їхала до пологового разом з акушеркою, однак дістатися медзакладу до початку пологів вони не встигли. Дитина народилася безпосередньо в автомобілі, а пологи прийняли в салоні.

Після народження хлопчика водій Uklon Дііа безпечно доправив маму, немовля та акушерку до пологового будинку. У компанії повідомили, що мама почувається добре, а новонароджений хлопчик здоровий. Там також подякували водієві за спокій та допомогу в непередбачуваній ситуації.

На честь народження дитини Uklon вирішив подарувати жінці рік поїздок із сервісом. Водій отримає дитяче автокрісло для перевезення маленьких пасажирів, а також бонус у розмірі комісійних.

У компанії додали, що це вже другий випадок, коли дитина народжується під час поїздки з Uklon.

Нагадаємо, у травні пасажирка автобуса «Кишинів–Київ», громадянка Еквадору, народила дівчинку просто під час руху. У жінки несподівано почалися перейми. Пологи настільки швидко відбулися, що навіть до лікарні не встигли доїхати. Народилася дівчинка, її назвали Вікторією.

Раніше, у квітні, жінка народила у поїзді «Укрзалізниці». Поїздна бригада й пасажири допомогли мамі, а на пероні вже чекали парамедики.