Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2026 року

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження живої сили та дві артилерійські системи противника

За минулу добу на фронті зафіксовано 244 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 77 авіаційних ударів, скинувши 249 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8673 дрони-камікадзе та здійснив 2903 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 41 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження живої сили та дві артилерійські системи противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося одне боєзіткнення з противником, окупанти завдали чотирьох авіаударів, скинувши 11 керованих авіабомб, здійснили 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка, Стариця, Лиман та у бік Ізбицького, Зарубинки, Гоптівки, Вільчі та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив три штурми позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Подоли та Голубівка.

На Лиманському напрямку

Противник шість разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Дробишеве та у бік населених пунктів Чернещина, Лиман, Озерне.

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував 25 разів у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку

Російські загарбники здійснили три атаки в районі населеного пункту Никифорівка та у бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Русин Яр, Василівка, Котлине, Удачне, Філія, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Ворог чотири рази атакував у бік Калинівського та у районі Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 16 атак у бік населених пунктів Гірке, Воздвижівка, Цвіткове, Залізничне, Чарівне та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку

Ворог п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районах Степового та Плавнів.

Нагадаємо, триває 1602-й день повномасштабної війни в Україні.