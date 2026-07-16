199 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 липня 2026

Лінія фронту станом на 16 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши вісім ракет, та 54 авіаційних удари із застосуванням 171 керованої авіаційної бомби. Крім того, залучив для ураження 6076 дронів-камікадзе та здійснив 2041 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

16 липня на фронті відбулося 199 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 52 окупанти, 23 поранено. Знищено одну реактивну систему залпового вогню, одну одиницю автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки та один склад пально-мастильних матеріалів ворога. Пошкоджено чотири артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки, п'ять пунктів управління БпЛА та 172 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 219 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Противник здійснив 49 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів у бік:

Ізбицького

Кутьківки

Хатнього

Козачої Лопані

Гоптівки

Радьківки

Вільчі

Березників

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони у районі Колісниківки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали дев'ять спроб загарбників просунутися в районах:

Новоселівки

Дробишевого

Новомихайлівки

у бік Діброви та Озерного

Три боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки, Пискунівки, Миколаївки та у районах Різниківки й Закітного.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили одну атаку у бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів у районах:

Костянтинівки

Іллінівки

Іванопілля

Степанівки

у бік Довгої Балки

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах:

Дорожнього

Гришиного

Новопідгородного

Родинського

Василівки

Котлиного

у бік Вільного, Нового Донбасу, Мирного, Сергіївки, Кучерового Яру

Три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Ворог двічі атакував у бік Вороного.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у бік:

Косівцевого

Верхньої Терси

Цвіткового

Гіркого

Воздвижівки

На Оріхівському напрямку

Ворог вісім разів штурмував позиції наших захисників у районах:

Білогір'я

Щербаків

Малих Щербаків

у бік Новоандріївки

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, 15 липня на фронті відбулося 235 бойових зіткнень. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 32 атаки.

До слова, нині триває 1604-й день повномасштабної війни.