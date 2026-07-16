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199 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 липня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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199 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 липня 2026
Ситуація на фронті 16 липня
фото: Генштаб

Лінія фронту станом на 16 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши вісім ракет, та 54 авіаційних удари із застосуванням 171 керованої авіаційної бомби. Крім того, залучив для ураження 6076 дронів-камікадзе та здійснив 2041 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

16 липня на фронті відбулося 199 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 52 окупанти, 23 поранено. Знищено одну реактивну систему залпового вогню, одну одиницю автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки та один склад пально-мастильних матеріалів ворога. Пошкоджено чотири артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки, п'ять пунктів управління БпЛА та 172 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 219 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Противник здійснив 49 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

199 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 липня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів у бік:

  • Ізбицького
  • Кутьківки
  • Хатнього
  • Козачої Лопані
  • Гоптівки
  • Радьківки
  • Вільчі
  • Березників 
199 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 липня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони у районі Колісниківки.

199 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 липня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали дев'ять спроб загарбників просунутися в районах:

  • Новоселівки
  • Дробишевого
  • Новомихайлівки
  • у бік Діброви та Озерного

Три боєзіткнення тривають. 

199 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 липня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки, Пискунівки, Миколаївки та у районах Різниківки й Закітного.

199 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 липня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили одну атаку у бік Тихонівки.

199 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 липня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів у районах:

  • Костянтинівки
  • Іллінівки
  • Іванопілля
  • Степанівки
  • у бік Довгої Балки
199 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 липня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах:

  • Дорожнього
  • Гришиного
  • Новопідгородного
  • Родинського
  • Василівки
  • Котлиного
  • у бік Вільного, Нового Донбасу, Мирного, Сергіївки, Кучерового Яру

Три боєзіткнення тривають. 

199 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 липня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог двічі атакував у бік Вороного.

199 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 липня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у бік:

  • Косівцевого
  • Верхньої Терси
  • Цвіткового
  • Гіркого
  • Воздвижівки 
199 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 липня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог вісім разів штурмував позиції наших захисників у районах:

  • Білогір'я
  • Щербаків
  • Малих Щербаків
  • у бік Новоандріївки
199 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 липня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

199 боїв за добу: лінія фронту станом на 16 липня 2026 фото 12

Нагадаємо, 15 липня на фронті відбулося 235 бойових зіткнень. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 32 атаки.

До слова, нині триває 1604-й день повномасштабної війни.

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Теги: окупанти Покровськ обстріл Слов’янськ укриття ворог Костянтинівка Генштаб штурм

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