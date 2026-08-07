У Львові запроваджено карантин через сказ у кота

У ЛКП «Лев» є можливість безкоштовної вакцинації як безпритульних, так і господарських тварин від сказу

Карантинні обмеження діятимуть у п'ятикілометровій зоні навколо місця, де виявили хвору тварину

У Львові через підтверджений випадок сказу у кота з 7 серпня запровадили карантинні обмеження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Зазначається, що карантинні обмеження діятимуть у п'ятикілометровій зоні навколо місця, де виявили хвору тварину, – перехрестя вул. В. Великого та вул. Кріля (колишня вул. Тролейбусна).

«Нагадуємо, що в ЛКП «Лев» є можливість безкоштовної вакцинації як безпритульних, так і господарських тварин від сказу. Мешканців просять перевірити, чи мають їхні домашні тварини актуальне щеплення від сказу. Якщо термін вакцинації минув – улюбленця варто якнайшвидше ревакцинувати, адже це єдиний надійний спосіб захисту від сказу», – йдеться у повідомленні.

Медики наголошують: якщо людина контактувала з твариною, особливо якщо був укус, подряпина або ослинення, потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря. Адже своєчасне антирабічне лікування запобігає розвитку сказу.

Безкоштовну антирабічну вакцинацію у комунальних закладах міста можна отримати:

дорослим – у лікарнях святого Пантелеймона та святого Луки;

дітям – у лікарні святого Миколая.

«Якщо ви побачили тварину з нетиповою поведінкою або підозрою на сказ, про це потрібно повідомити Держпродспоживслужбу за цілодобовою гарячою лінією 050 230 04 28. Сказ – смертельно небезпечна хвороба, однак її можна попередити завдяки своєчасній вакцинації людей і тварин», – додається у заяві.

Раніше у Пристоличній громаді на Київщині було запроваджено карантинні обмеження через виявлення випадку сказу.