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Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2026 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БпЛА та два інших важливих об’єкти противника

За минулу добу зафіксовано 279 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. 

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Новини війни

За уточненою інформацією вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 88 авіаційних ударів, скинувши 295 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9922 дрони-камікадзе та здійснив 3148 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 - із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БпЛА та два інших важливих об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося 10 боєзіткнень із противником, агресор завдав двох авіаударів, скинув шість авіабомб, здійснив 61 обс

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2026 року фото 2

Противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці, Артільного та в бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Лиман, Вільча, Симинівка, Колодязне, Кутьківка, Шев’яківка, Хатнє й Амбарне.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2026 року фото 3

Ворог здійснив п’ять атак у напрямку Куп’янська, Новоплатонівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2026 року фото 4

Противник 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Лиман, Дробишеве, Озерне, а також у районах Новоселівки та Ямполя.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2026 року фото 5

Противник штурмував 22 рази у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, а також у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2026 року фото 6

Російські загарбники здійснили чотири атаки в районі Никифорівки та Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 30 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Софіївка, а також у напрямку Вільного, Торецького й Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Сухецьке, Родинське, Гришине, Удачне, Новосергіївка, а також у напрямку Білицького, Шевченка й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2026 року фото 9

Ворог чотири рази атакував у напрямках Вороного, Калинівського та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 18 атак у напрямку населених пунктів Гірке, Цвіткове, Воздвижівка, Верхня Терса, Добропілля та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2026 року фото 11

Наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед у районі Плавнів, Білогір’я та Малих Щербаків. 

Нагадаємо, триває 1604-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб військові фронт війна

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