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Понад 117 тисяч абонентів у Донецьку залишилися без світла

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Понад 117 тисяч абонентів у Донецьку залишилися без світла
В окупованому Донецьку зникло світло
фото з відкритих джерел

Терміни відновлення електропостачання – невідомі

У тимчасово окупованому Донецьку понад 117 тис. абонентів опинилися без електропостачання. Про це повідомив так званий мер міста Олексій Кулемзін, передає «Главком».

За його словами, масштабні відключення торкнулися Петровського, Кіровського, Куйбишевського та Пролетарського районів. Причиною відсутності світла називають планове вимкнення 415 трансформаторних підстанцій.

Про терміни відновлення електропостачання окупаційна адміністрація поки не повідомляє.

Як відомо, тимчасово окупований Мелітополь уже п’яту добу поспіль перебуває в умовах масштабного блекауту. 

У місті повністю відсутнє електропостачання, через що місцеві жителі змушені шукати будь-які способи та альтернативні джерела, аби зарядити телефони.

Раніше повідомлялося, що усі населені пункти на підконтрольній Росії частині Херсонської області залишилися без електропостачання, часткове знеструмлення сталося й на окупованій території Запорізької області. Про заявили призначені Росією керівники окупаційних адміністрацій – Володимир Сальдо та Євген Балицький у Telegram.

Нагадаємо, подібний масштабний блекаут на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей вже фіксувався раніше – тоді причиною також називали атаку безпілотників по високовольтному обладнанню.

Теги: відключення світла відключення окуповані території Донецьк

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