Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

192 бої за добу: лінія фронту станом на 7 серпня 2026

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
192 бої за добу: лінія фронту станом на 7 серпня 2026
Ситуація на фронті 7 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 7 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби російська армія завдала одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, здійснили 53 авіаційні удари та скинули 176 керованих авіаційних бомб. Крім того, окупанти застосували 6540 дронів-камікадзе та здійснили 2359 обстрілів позицій Сил оборони України і населених пунктів.

Новини війни в Україні

7 серпня на фронті відбулося 192 бойові зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найінтенсивніші бої протягом доби точилися на Покровському та Костянтинівському напрямках, де російська армія продовжувала основні штурмові дії.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські військові успішно відбили шість атак противника.

Також російські війська здійснили 42 обстріли позицій українських захисників і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 7 серпня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Протягом дня противник шість разів атакував українські позиції поблизу Гоптівки, Западного, Петропавлівки та Лиману.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 7 серпня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Російські війська двічі намагалися прорвати оборону Сил оборони у напрямку Новоплатонівки.

Одне бойове зіткнення станом на вечір ще тривало.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 7 серпня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

На Лиманському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися вперед у районах Новоселівки та Лиману.

Одне боєзіткнення залишалося незавершеним.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 7 серпня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Українські захисники відбили 12 штурмів противника поблизу Закітного, Кривої Луки, Пискунівки, Калеників і Різниківки.

Ще два бойові зіткнення тривали.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 7 серпня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

На Краматорському напрямку зафіксовано один штурм російських військ у районі Оріхово-Василівки.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 7 серпня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Російська армія здійснила 19 атак поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Новоселівки, Торецького та Миколайпілля.

Одне бойове зіткнення на цьому напрямку тривало станом на 22:00.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 7 серпня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Найбільшу активність ворог проявив на Покровському напрямку, де протягом доби здійснив 25 атак.

Штурмові дії відбувалися поблизу Торецького, Білицького, Дорожнього, Ганнівки, Родинського, Шевченка, Новогришиного, Мирного, Сергіївки, Котлиного, Удачного, Новопідгородного, Новопавлівки та Миколаївки.

За попередніми підрахунками Генерального штабу, українські військові на цьому напрямку ліквідували 37 російських окупантів, ще 19 поранили.

Крім того, Сили оборони знищили:

  • три одиниці автомобільної техніки;
  • одну одиницю спеціальної техніки;
  • або подавили 364 безпілотники різних типів.

Також пошкоджено:

  • дві артилерійські системи;
  • три одиниці автомобільної техніки противника.
192 бої за добу: лінія фронту станом на 7 серпня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Штурмових дій російських військ не зафіксовано.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 7 серпня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили вісім атак у районах Воздвижівки, Рівного, Староукраїнки та Чарівного.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 7 серпня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Українські захисники відбили дві атаки противника в районах Лук'янівського та Павлівки.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 7 серпня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 7 серпня 2026 фото 12

У Генеральному штабі зазначили, що на інших напрямках суттєвих змін оперативної обстановки не відбулося.

Нагадаємо, попри найбільші з початку року темпи просування, у липні російські війська захопили лише близько 106 км² української території, що майже вп'ятеро менше, ніж за аналогічний період торік. Аналітики Black Bird Group зазначають, що головний тиск ворог зосередив на Донеччині, однак досягнуті результати залишаються обмеженими. На їхню думку, відсутність суттєвих успіхів на фронті та погіршення економічної ситуації можуть підштовхнути Москву до переговорів.

Теги: ЗСУ Покровськ Генштаб фронт окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 23 липня
178 боїв за добу: лінія фронту станом на 23 липня 2026
23 липня, 22:20
Стубб зробив заяву після розмови із Зеленським
Президент Фінляндії оцінив позиції України у війні
26 липня, 14:17
У «Скелю» наразі не набиратимуть новобранців
425-й полк «Скеля» підтвердив паузу в наборі новобранців
31 липня, 14:40
Столиця реалізувала лише 6% заходів, передбачених планом стійкості
Підготовка Києва до зими. Очільник Агентства відновлення попросив Кличка не боятися
4 серпня, 05:55
Водій висловив байдужість до тих, хто перебуває на війні
«Воюють, бо дурні»: у Чернівцях водій автобуса втрапив у скандал через образи військових
6 серпня, 12:31
Україна перейшла до нового етапу ізоляції Криму
Росія втратила останній надійний маршрут до Криму – ISW
10 липня, 09:29
Зруйнований під час обстрілу підземний перехід біля метро «Лук’янівська»
Чи буде відновлено підземний перехід біля «Лук’янівської»? Відповідь влади
24 липня, 09:42
Панамське МЗС з’ясовує обставини, пов’язані з вербуванням своїх громадян, і надає постраждалим консульську допомогу
Ще одна країна заявила про вербування своїх громадян до армії РФ
26 липня, 12:45
Росія пошкодила критичну інфраструктуру Чугуєва
Росія знеструмила частину Чугуєва ударом по інфраструктурі
5 серпня, 06:12

Події в Україні

Одеса зазнала масованої атаки: місто під ударом балістики та дронів
Одеса зазнала масованої атаки: місто під ударом балістики та дронів
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих – четверо дітей
Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих – четверо дітей
142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026
142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026
Окупанти захопили нові позиції під Костянтинівкою – DeepState
Окупанти захопили нові позиції під Костянтинівкою – DeepState
Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів
Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua