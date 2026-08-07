192 бої за добу: лінія фронту станом на 7 серпня 2026

Лінія фронту станом на 7 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби російська армія завдала одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, здійснили 53 авіаційні удари та скинули 176 керованих авіаційних бомб. Крім того, окупанти застосували 6540 дронів-камікадзе та здійснили 2359 обстрілів позицій Сил оборони України і населених пунктів.

Новини війни в Україні

7 серпня на фронті відбулося 192 бойові зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найінтенсивніші бої протягом доби точилися на Покровському та Костянтинівському напрямках, де російська армія продовжувала основні штурмові дії.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські військові успішно відбили шість атак противника.

Також російські війська здійснили 42 обстріли позицій українських захисників і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Протягом дня противник шість разів атакував українські позиції поблизу Гоптівки, Западного, Петропавлівки та Лиману.

На Куп’янському напрямку

Російські війська двічі намагалися прорвати оборону Сил оборони у напрямку Новоплатонівки.

Одне бойове зіткнення станом на вечір ще тривало.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

На Лиманському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися вперед у районах Новоселівки та Лиману.

Одне боєзіткнення залишалося незавершеним.

На Слов’янському напрямку

Українські захисники відбили 12 штурмів противника поблизу Закітного, Кривої Луки, Пискунівки, Калеників і Різниківки.

Ще два бойові зіткнення тривали.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

На Краматорському напрямку зафіксовано один штурм російських військ у районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку

Російська армія здійснила 19 атак поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Новоселівки, Торецького та Миколайпілля.

Одне бойове зіткнення на цьому напрямку тривало станом на 22:00.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Найбільшу активність ворог проявив на Покровському напрямку, де протягом доби здійснив 25 атак.

Штурмові дії відбувалися поблизу Торецького, Білицького, Дорожнього, Ганнівки, Родинського, Шевченка, Новогришиного, Мирного, Сергіївки, Котлиного, Удачного, Новопідгородного, Новопавлівки та Миколаївки.

За попередніми підрахунками Генерального штабу, українські військові на цьому напрямку ліквідували 37 російських окупантів, ще 19 поранили.

Крім того, Сили оборони знищили:

три одиниці автомобільної техніки;

одну одиницю спеціальної техніки;

або подавили 364 безпілотники різних типів.

Також пошкоджено:

дві артилерійські системи;

три одиниці автомобільної техніки противника.

На Олександрівському напрямку

Штурмових дій російських військ не зафіксовано.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили вісім атак у районах Воздвижівки, Рівного, Староукраїнки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Українські захисники відбили дві атаки противника в районах Лук'янівського та Павлівки.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

У Генеральному штабі зазначили, що на інших напрямках суттєвих змін оперативної обстановки не відбулося.

Нагадаємо, попри найбільші з початку року темпи просування, у липні російські війська захопили лише близько 106 км² української території, що майже вп'ятеро менше, ніж за аналогічний період торік. Аналітики Black Bird Group зазначають, що головний тиск ворог зосередив на Донеччині, однак досягнуті результати залишаються обмеженими. На їхню думку, відсутність суттєвих успіхів на фронті та погіршення економічної ситуації можуть підштовхнути Москву до переговорів.