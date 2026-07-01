Продюсерка Ірина Горова потрапила у скандал через «дрон на Бровари»

Під час запису інтерв'ю з Іриною Горовою пролунав сигнал повітряної загрози, інтерв'юерка вирішила пожартувати про небезпеку

Користувачі мережі емоційно відреагували на зневажливу реакцію відомої діячки шоубізнесу

Відома українська продюсерка Ірина Горова опинилася в центрі гучного скандалу через реакцію на повітряну тривогу. Поведінка зірки викликала хвилю обурення серед мешканців Київщини, зокрема жителів Броварів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на фрагмент з інтерв'ю, який розлетівся мережею.

Повідомляється, що під час запису інтерв'ю з Іриною Горовою пролунав сигнал повітряної загрози. Інтерв'юерка вирішила пожартувати про небезпеку та легковажно запитала, чи летить щось важливе, чи це «просто дрон на Бровари».

Продюсерка на таку репліку відреагувала голосним сміхом. Цей фрагмент спровокував шквал критики від українців, які щоночі ховаються від ворожих безпілотників.

Користувачі мережі Threads емоційно відреагували на таку поведінку медійників. Зокрема, одна з коментаторок зазначила, що їй зовсім не смішно, коли КАБи падають на Харків чи Суми, а Горовій весело, ніби в Броварах ніхто не може загинути.

Інша користувачка обурено поцікавилася, чи так само весело продюсерці було, коли по Білій Церкві прилетів «Орєшнік», додавши, що кожен обстріл у будь-якому населеному пункті – це трагедія, і вона глибоко розчарована цим інцидентом. Водночас деякі дописувачі спробували виправдати зірку захисною реакцією психіки за принципом «щоб не плакати, я сміялась», назвавши це чорним гумором.

Коментарі під відео з Горовою скриншот

Коментар броварчанки у мережі Instagram скриншот

Коментарі у Іnstadram скриншот

Після хвилі обурення у Threads прийшла Ірина Горова, аби відповісти на звинувачення. Вона закликала аудиторію обійтися без зайвих домислів і пояснила, що її сміх був реакцією виключно на фразу «важливе летить», адже під час війни людська психіка вже настільки викривлено сприймає небезпеку, що змушена адаптуватися через подібні категорії.

Назву міста Бровари вона назвала лише умовним напрямком, який пролунав, аби швидко зорієнтуватися, чи не летить ворожий об'єкт безпосередньо над головою тут і зараз. Також продюсерка додала, що зйомки проходили в Києві, тому всі перебувають в однакових умовах.

Коментар Ірини Горової скриншот

Нагадаємо, популярне талант-шоу «Фабрика зірок» знову повертається на телеекрани українців. Автори проєкту продовжують розкривати імена зірок, які стануть ведучими, суддями та гостями шоу. Компанія Sweet.TV, яка транслюватиме оновлену «Фабрику зірок», оголосила ім’я судді шоу. Нею стала українська продюсерка, засновниця та CEO музичного лейбла «Pomitni», співзасновниця платформи «На її основі» Ірина Горова.