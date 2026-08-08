Нічний удар по Київщині забрав життя трьох людей, серед них дитина

У Броварському районі внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено будинки, ще троє осіб отримали поранення

У Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки в ніч проти 8 серпня загинули троє людей, серед яких дитина. Ще троє осіб дістали поранення, зокрема одна дитина. Про це пише «Главком» з посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

За словами очільника ОВА, наслідки ворожої атаки зафіксовані на трьох локаціях у Броварському районі. На місцях працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Ліквідація наслідків удару триває.

«Станом на зараз у Броварському районі зафіксовано наслідки ворожої атаки на трьох локаціях. На жаль, загинули троє людей, серед них дитина. Ще троє постраждали, серед них також дитина. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих», – повідомив Тимур Ткаченко.

За попередніми даними, внаслідок падіння уламків російських безпілотників пошкоджено приватний житловий будинок, господарські споруди та автомобілі. Також виникла пожежа на території нежитлової будівлі. Рятувальники проводять роботи з ліквідації займання та обстежують місця влучань.

Інформація про наслідки атаки уточнюється. Влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до завершення небезпеки.

Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. За словами президента Володимира Зеленського, основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.