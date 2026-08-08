У Києві завершилася повітряна тривога, яка тривала майже 30 хвилин

У столиці завершилася повітряна тривога, оголошена через загрозу балістики

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння та закликали мешканців столиці терміново пройти в укриття

У ніч проти 8 серпня Повітряні сили Збройних сил України повідомили про загрозу удару балістичними ракетами по Києву. Військові зафіксували рух кількох швидкісних повітряних цілей у напрямку столиці та закликали жителів негайно пройти до укриттів. Про це пише «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Так, о 03:01 Повітряні сили оприлюднили повідомлення про рух швидкісної цілі на Київ. Майже одразу військові уточнили, що йдеться про декілька цілей, та звернулися до громадян із закликом не залишати безпечних місць.

Згодом повідомлення було уточнене: «Швидкісна на Київ. Декілька, перебувайте у безпечних місцях!»

О 03:03 Повітряні сили також попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку.

Після оголошення небезпеки в Києві пролунали вибухи.

О 3:36 Повітряні сили України оголосили відбій повітряної загрози.

Повітряні сили та місцева влада закликають жителів столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва