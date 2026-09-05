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209 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 вересня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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209 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 вересня 2026
Ситуація на фронті 5 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 5 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 55 авіаційних ударів із застосуванням 187 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5403 дрони-камікадзе та здійснив 1702 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

5 вересня на фронті відбулося 209 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, ліквідовано 43 окупанти, 8 – поранено, знищено три одиниці автомобільної техніки, дві гармати, два спеціальні засоби та 23 укриття особового складу противника. Пошкоджено чотири гармати, дві одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА та 57 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 331 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби противник завдав одного авіаудару із застосуванням трьох КАБ, проводив п’ять штурмових дій, здійснив 18 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один з яких – із застосуванням РСЗВ.

209 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Козача Лопань, Приліпка, Лиман, Ізбицьке, Захарівка, Купине, Мала Вовча, Водяне та Хатнє. Дві штурмові дії іще тривають.

209 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 вересня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог намагався покращити свої позиції шість разів проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Куп’янська-Вузлового, Ківшарівки, Борівської Андріївки. Одна атака ще продовжується.

209 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 вересня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Сім спроб загарбників просунутися відбивали у районах населених пунктів Новоселівка та Лиман. Триває бій.

209 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Озерне.

209 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 вересня 2026 фото 5

На Краматорському напрямку

Російські загарбники штурмували в бік Юрківки.

209 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 вересня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Кіндратівки, Павлівки, Торецького, Софіївки та Новоселівки. Одна атака триває.

209 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 вересня 2026 фото 7

На Покровському напрямку

Тридцять вісім атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Дорожнє, Никанорівка, Білицьке, Новий Донбас, Добропілля, Водяне, Шевченко, Чернігівка, Матяшеве, Сергіївка, Васильківка, Удачне та Новопавлівка.

209 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 вересня 2026 фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Верхня Терса та Гірке.

209 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 вересня 2026 фото 9

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили спробу противника просунутися вперед у районі Павліки.

209 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 вересня 2026 фото 10

Нині триває 1655-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти Генштаб ворог

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