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Росіяни атакували Сумщину дронами: загинула жінка

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росіяни атакували Сумщину дронами: загинула жінка
Внаслідок влучання в житловий будинок загинула 66-річна жінка
фото: ДСНС Сумщини (ілюстративне)

Олег Григоров: ворог спрямував по громаді дев'ять БпЛА

Близько півночі 26 серпня російські війська завдали масованого удару по Роменській громаді на Сумщині, атакувавши її дев'ятьма безпілотниками. Внаслідок влучання в житловий будинок загинула 66-річна жінка, ще четверо людей отримали поранення. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, пише «Главком».

За словами очільника ОВА, частину ворожих дронів українська протиповітряна оборона знищила, однак кілька безпілотників усе ж досягли цілі, влучивши в об'єкти цивільної інфраструктури громади.

«Попередньо, росіяни спрямували по громаді дев'ять БпЛА. Частину ворожих дронів знищили, однак, на жаль, є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури», – повідомив Григоров.

Найтяжчих наслідків завдав удар по одному з житлових будинків громади: унаслідок прямого влучання загинула 66-річна жінка. Голова ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблої.

Ще четверо мешканців громади звернулися по медичну допомогу після атаки – медики надають їм усю необхідну допомогу на місці. Повний масштаб руйнувань наразі уточнюється.

Атака на Роменську громаду 26 серпня – не перший цього літа удар ворога по регіону. Раніше окупанти вже атакували дронами Роменську та Сумську громади, пошкодивши об'єкти транспортної та критичної інфраструктури. Загалом лише за одну добу наприкінці липня росіяни завдали по Сумщині 92 удари по 30 населених пунктах області, застосовуючи керовані авіабомби, міномети, артилерію та БпЛА різних типів.

Нагадаємо, через постійні повітряні атаки росіян мешканці Сумщини масово залишають регіон: за офіційними даними, на початку серпня на обліку в Сумській громаді перебувало понад 36 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

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Теги: окупанти Сумщина будинок жінка ворог поранення росіяни

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