Стало відомо, скільки окупантів із Гани ліквідували Сили оборони

Влада африканської країни повідомила про десятки загиблих і зниклих безвісти громадян, які опинилися у російському війську

На війні проти України загинули 62 громадяни Гани, ще 15 вважаються зниклими безвісти. Про це заявив міністр закордонних справ африканської країни Семюел Окудзето Аблаква після переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За словами Аблакви, під час переговорів сторони домовилися спільно працювати над тим, щоб припинити нелегальне вербування громадян Гани для участі у війні проти України у складі російських військ.

Таким чином, за озвученими владою Гани даними, загиблими вважаються 62 її громадяни, ще доля 15 залишається невідомою.

Лавров своєю чергою запевнив ганського колегу, що Міністерство оборони Росії розгляне запит щодо громадян Гани.

«Інформація про умови таких контрактів – вона у відкритому доступі на різних ресурсах перебуває, і давно вже ми пояснили, що це все перебуває під контролем Міністерства оборони. Від низки інших країн теж були такі звернення. І в Міністерстві оборони є спеціальна структура, яка розглядає, і я переконаний, розгляне і додаткові прохання, які надійшли сьогодні від ганських друзів», – заявив Лавров.

Глава російського МЗС також заявив, що іноземці мали різні мотиви для підписання контрактів із російською армією. «Деякі підписали контракт із солідарності з країною, яка їм теж допомагала боротися з расизмом. Деякі підписали з матеріальних фінансових міркувань – у цьому теж немає нічого незвичайного», – додав він.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупанти запровадили систему маркування іноземних найманців, яких залучають до війни проти України. Замість звичайних металевих військових жетонів їм присвоюють порядкові «інвентарні номери», які можуть наносити безпосередньо на шкіру.