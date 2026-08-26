Люди вистрибували з вікон палаючої будівлі: з'явилося відео удару РФ по Лозовій

Мер Лозової Сергій Зеленський: повторний удар був розрахований на максимальну кількість жертв

У мережі з'явилося відео моторошних наслідків удару РФ по бізнес-центру в Лозовій на Харківщині: видно, як люди рятуються, вистрибуючи з вікон охопленої вогнем будівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Лозівської міської територіальної громади Сергія Зеленського.

За словами очільника громади, 26 серпня росіяни атакували бізнес-центр двічі. Попередньо йдеться про застосування дронів типу «Герань».

«Будівля спалахнула, пошкоджено навколишні багатоповерхівки. Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Це був свідомий розрахунок на максимальні жертви: в робочий час, поруч магазини, медичні та соціальні заклади», – зазначив Зеленський.

Перший удар по триповерховій споруді в центрі міста стався близько 15:03, а повторний – приблизно через 40 хвилин. У будівлі, за словами мера, працювали приватні магазини, тому росіяни, ймовірно, розраховували на найбільшу кількість жертв серед цивільних, які перебували поруч у робочий час.

Кадри, зняті очевидцями в момент атаки, зафіксували, як люди намагаються врятуватися з охопленої вогнем будівлі, вистрибуючи з вікон на нижніх поверхах.

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Скільки людей постраждали

Внаслідок обох ударів постраждали 10 людей, серед них є люди у важкому стані.

«Наразі відомо про десятьох поранених, серед них є важкі. Лікарі борються за їхні життя, усі екстрені служби працюють в режимі надзвичайної ситуації», – додав голова громади.

Рятувальники та медики продовжують працювати на місці, гасять осередки пожежі та оглядають пошкоджені багатоповерхівки поруч. Точну кількість зруйнованих приміщень та масштаб збитків станом на зараз не уточнюють.

Лозова не вперше опиняється під ударом. Місто є одним зі стратегічних залізничних вузлів Харківщини, звідки поїзди йдуть до Дніпра, Слов'янська, Полтави та Харкова, тому регулярно потрапляє в приціл російських атак. Зокрема, раніше росіяни вже завдавали удару по місцевій залізничній станції.

Нагадаємо, «Главком» уже повідомляв про перший удар по бізнес-центру в Лозовій.

Також 26 серпня росіяни завдали удару по Центральному району Херсона, де через масштабну пожежу вщент вигоріли кілька торговельних точок. Згодом окупанти вдарили FPV-дроном по автоцистерні ДСНС під час ліквідації наслідків атаки – постраждав водій. Того ж дня внаслідок повторної атаки РФ на Чернігів загинули асистентка фармацевта Олена Біла та її чотирирічна донька.