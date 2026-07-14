Росія вночі атакувала Україну ракетами та 135 дронами: скільки цілей збила ППО

Сили оборони знищили п'ять балістичних ракет, дві авіаракети та 108 безпілотників. Водночас зафіксовано влучання на 17 локаціях

У ніч проти 14 липня російські війська здійснили масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши балістичні та авіаційні ракети, а також 135 ударних безпілотників різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише «Главком».

За даними військових, із 18:00 13 липня противник випустив вісім балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400 із Брянської області, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору тимчасово окупованого Криму, а також 135 ударних БпЛА типу Shahed, зокрема реактивних, дронів «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль» і безпілотників-імітаторів «Пародія».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, Сили безпілотних систем та мобільні вогневі групи.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни», – повідомили у Повітряних силах.

Водночас військові зафіксували влучання однієї балістичної ракети та 25 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Інформацію щодо двох балістичних ракет наразі уточнюють.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває, адже в українському повітряному просторі ще перебувають російські безпілотники.

Нагадаємо, рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки на Київ.

У Голосіївському та Дарницькому районах виникли пожежі, також зафіксовано падіння уламків і пошкодження будівель.