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Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2026 року
Триває 1610-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Слов’янському напрямку противник штурмував 27 разів

За минулу добу зафіксовано 219 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. 

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Новини війни

Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 92 авіаційних удари, скинувши 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9963 дрони-камікадзе та здійснив 3309 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 – із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління БпЛА, три райони зосередження живої сили, два пункти управління та три інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося чотири боєзіткнення із противником, агресор завдав трьох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2026 року фото 2

Противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Гоптівки, Лимана, Ізбицького, Козачої Лопані, Графського, Артільного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2026 року фото 3

Противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2026 року фото 4

Противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах Зарічного, Новоселівки та в бік Шийківки, Лимана, Ставків й Озерного.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2026 року фото 5

Противник штурмував 27 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки, Миколаївки, Малинівки, Оріховатки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2026 року фото 6

Російські загарбники здійснили шість атак у районах населених пунктів Часів Яр, Міньківка, Маркове та у бік Іжевки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яру, Софіївка та в бік Довгої Балки, Вільного, Новопавлівки, Торецького й Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах Удачного, Родинського, Гришиного та у бік Василівки, Новопавлівки, Білицького, Світлого, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного, Сергіївки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2026 року фото 9

Ворог здійснив одну атаку в бік Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 12 атак у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Косівцевого та Верхньої Терси.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2026 року фото 11

Українські захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Малих Щербаків та Степногірська.

Нагадаємо, триває 1610-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт

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Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2026 року
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