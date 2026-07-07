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Росія вдарила КАБами по Харкову: є загиблий і шестеро поранених

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія вдарила КАБами по Харкову: є загиблий і шестеро поранених
колаж: glavcom.ua

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється

Російські окупанти вдень 7 липня завдали удару трьома керованими авіабомбами по Шевченківському району Харкова.

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, пише «Главком».

Спочатку мер поінформував про влучання трьох КАБів та уточнення наслідків. Згодом стало відомо про чотирьох постраждалих, а пізніше кількість поранених зросла до шести.

За словами Терехова, внаслідок удару загинула одна людина. Також пошкоджено житлові будинки та згоріли автомобілі. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

До слова, вранці, 7 липня, російська терористична армія вдарила дроном по автозаправній станції у Харкові. 

Нагадаємо, російські війська вдень 1 липня здійснили масований авіаудар по Харкову, застосувавши керовані авіабомби. За попередніми даними, під ударами опинилися кілька районів міста. 

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Теги: обстріл Харків

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