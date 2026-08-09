Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026
Ситуація на фронті 9 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 9 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши дев'ять ракет, та 66 авіаційних ударів із застосуванням 211 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6347 дронів-камікадзе та здійснив 2114 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

9 серпня на фронті відбулося 213 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Лиманському та Покровському напрямках. На Покровському за добу ліквідовано 40 окупантів, 20 поранено. Знищено одну артилерійську систему, склад пально-мастильних матеріалів, 25 укриттів особового складу та три пункти управління БпЛА. Пошкоджено три артилерійські системи, шість одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, 13 пунктів управління БпЛА та 120 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 390 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося два боєзіткнення. Ворог здійснив 41 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах:

  • Стариці
  • Вовчанська
  • Артільного
  • у бік Ізбицького, Волохівки, Купиного, Хатнього

Два боєзіткнення тривають. 

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Відбулися дві атаки ворога у районі Петропавлівки та у бік Новоплатонівки.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали 27 спроб загарбників просунутися у районах:

  • Новоєгорівки
  • Новоселівки
  • Торського
  • Ямполя
  • у бік Дробишевого, Лиману, Діброви й Озерного

Сім боєзіткнень тривають. 

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників просунутися вперед у районі Різниківки та у бік Рай-Олександрівки.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили три атаки у районі Никифорівки та у бік Юрківки.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 24 ворожих штурми у районах:

  • Костянтинівки
  • Іллінівки
  • у бік Довгої Балки та Миколайпілля

Два боєзіткнення тривають. 

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 19 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах:

  • Новоолександрівки
  • Котлиного
  • Удачного
  • Молодецького
  • у бік Кучерового Яру, Нового Шахового, Шевченка, Світлого, Сергіївки, Муравки, Матяшевого, Новопавлівки

Два боєзіткнення тривають.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив три атаки у бік Данилівки та Нового Запоріжжя.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбивали 17 ворожих атак у бік:

  • Воздвижівки
  • Гіркого
  • Гуляйпільського
  • Рівного
  • Цвіткового

Два боєзіткнення тривають. 

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбивали дві спроби противника просунутися вперед у бік Приморського та у районі Плавнів.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026 фото 12

Нагадаємо, 8 серпня на фронті відбулося 142 бойових зіткнення. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 11 атак.

Нині триває 1628-й день повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб Слов’янськ укриття ворог Покровськ Костянтинівка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кадри з Троєкуровського кладовища у Москві
Вибух у Москві: відбулися похорони зятя російського командувача – ЗМІ
6 серпня, 17:11
Російські війська дедалі частіше використовують ракети С-400 як засіб терору проти цивільного населення
Київ став прифронтовим містом: військовий пояснив, чому РФ може частіше завдавати ударів
1 серпня, 18:48
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
22 липня, 04:08
Українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів противника в районі Давидовського Донецької області
Генштаб розкрив результати нових ударів по військових об'єктах РФ
21 липня, 16:00
Біля станції тривають відновлювальні роботи
Станція метро «Лук’янівська» відновила роботу, поряд триває ліквідація наслідків атаки
19 липня, 18:32
Розвідка наголосила, що серйозним ризиком для безпеки на захопленій росіянами АЕС залишається проблема живлення
Окупанти перетворили ЗАЕС на військову базу: ГУР б'є на сполох
13 липня, 13:04

Події в Україні

Росія вдарила по Сумах п'ятьма КАБами: є поранені
Росія вдарила по Сумах п'ятьма КАБами: є поранені
Повітряна тривога у Києві тривала 21 хвилину
Повітряна тривога у Києві тривала 21 хвилину
Окуповану Макіївку атакували дрони: спалахнув ТЦ «Галактика»
Окуповану Макіївку атакували дрони: спалахнув ТЦ «Галактика»
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
На Нікопольщині через атаки РФ загинула людина, ще п'ятеро поранені
На Нікопольщині через атаки РФ загинула людина, ще п'ятеро поранені
213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026
213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
72K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
Вчора, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua