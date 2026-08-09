213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026

Лінія фронту станом на 9 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши дев'ять ракет, та 66 авіаційних ударів із застосуванням 211 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6347 дронів-камікадзе та здійснив 2114 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

9 серпня на фронті відбулося 213 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Лиманському та Покровському напрямках. На Покровському за добу ліквідовано 40 окупантів, 20 поранено. Знищено одну артилерійську систему, склад пально-мастильних матеріалів, 25 укриттів особового складу та три пункти управління БпЛА. Пошкоджено три артилерійські системи, шість одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, 13 пунктів управління БпЛА та 120 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 390 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося два боєзіткнення. Ворог здійснив 41 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах:

Стариці

Вовчанська

Артільного

у бік Ізбицького, Волохівки, Купиного, Хатнього

Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Відбулися дві атаки ворога у районі Петропавлівки та у бік Новоплатонівки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали 27 спроб загарбників просунутися у районах:

Новоєгорівки

Новоселівки

Торського

Ямполя

у бік Дробишевого, Лиману, Діброви й Озерного

Сім боєзіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників просунутися вперед у районі Різниківки та у бік Рай-Олександрівки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили три атаки у районі Никифорівки та у бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 24 ворожих штурми у районах:

Костянтинівки

Іллінівки

у бік Довгої Балки та Миколайпілля

Два боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 19 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах:

Новоолександрівки

Котлиного

Удачного

Молодецького

у бік Кучерового Яру, Нового Шахового, Шевченка, Світлого, Сергіївки, Муравки, Матяшевого, Новопавлівки

Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив три атаки у бік Данилівки та Нового Запоріжжя.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбивали 17 ворожих атак у бік:

Воздвижівки

Гіркого

Гуляйпільського

Рівного

Цвіткового

Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбивали дві спроби противника просунутися вперед у бік Приморського та у районі Плавнів.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, 8 серпня на фронті відбулося 142 бойових зіткнення. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 11 атак.

Нині триває 1628-й день повномасштабної війни.