Карта бойових дій в Україні станом на 9 серпня 2026 року

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Сопич, Товстодубове, Атинське, Безсалівка, Рижівка, Потапівка, Уланове Сумської області; Набережне, Янжулівка Чернігівської області

За минулу добу на фронті зафіксовано 231 бойове зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням семи ракет та 75 авіаційних ударів, під час яких скинув 269 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 284 дрони-камікадзе та здійснили 3137 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та чотири пункти управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби наші захисники зупинили п’ять ворожих штурмів. Водночас агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням восьми керованих авіабомб та здійснив 54 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

карта: ISW

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 19 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районах населених пунктів Лиман, Стариця, Синельникове, Артільне та в бік населених пунктів Ізбицьке, Тернова, Охрімівка, Волохівка, Покаляне, Хатнє.

карта: ISW

На Куп’янському напрямку

Відбулося дев’ять наступальних дій ворога у бік населених пунктів Ківшарівка, Мирне та Радьківка.

карта: ISW

На Лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в нашу оборону. Окупанти 12 разів атакували в бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Озерне, Лиман та в районах населених пунктів Карпівка, Зарічне, Новомихайлівка, Новоселівка.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив 15 штурмових дій у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки, Миколаївки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Окупанти тричі атакували у районі Малинівки та в бік Юрківки. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка та у бік Осикового, Довгої Балки й Миколайпілля.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив двадцять дев’ять атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Удачне, Муравка та в бік населених пунктів Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка.

карта: ISW

На Олександрівському напрямку

Загарбники здійснили дві атаки в районі Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти 14 разів атакували. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка, Цвіткове, Гірке, Староукраїнка, Рівне та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у бік Приморського та Степногірська.

карта: ISW

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1628-й день повномасштабної війни в Україні.