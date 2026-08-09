На Нікопольщині через атаки РФ загинула людина, ще п'ятеро поранені

Через ворожі удари понівечені приватні будинки, п'ятиповерхівка, господарська споруда та рейсовий автобус

Ворог майже 40 разів ударив по чотирьох районах Дніпропетровщини

Унаслідок російських атак на Дніпропетровщину загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранень, найбільше постраждала Нікопольщина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

Що відомо про наслідки атак

За словами очільника області, увечері 9 серпня ворог майже 40 разів атакував чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

«Одна людина загинула, п'ятеро дістали поранень. Майже 40 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами», – написав Ганжа.

фото: Дніпропетровська ОВА/Telegram

Найбільших втрат зазнала Нікопольщина, де ворог бив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Там понівечені приватні будинки, п'ятиповерхівка, господарська споруда, гараж, авто і рейсовий автобус. Загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали – 36-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Удари ворог завдав і по інших районах області:

на Синельниківщині росіяни поцілили по Синельниковому, Миколаївській і Васильківській громадах – пошкоджені з десяток приватних будинків і автомобілів;

у Зеленодольській громаді Криворізького району понівечена інфраструктура;

у Павлограді через атаку зайнялася складська будівля на території харчового підприємства, пожежа також виникла у Вербківській громаді.

фото: Дніпропетровська ОВА/Telegram

Нагадаємо, двома днями раніше російські дрони також атакували Дніпропетровщину – були пошкоджені АЗС та зернові склади. А ще раніше в області через ворожі удари загинула людина, десятеро отримали поранення.