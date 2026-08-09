Понад 300 тисяч сімей без світла: Зеленський розповів про наслідки обстрілів Одеси

В Одесі та області продовжують ліквідовувати наслідки комбінованої ворожої атаки, яка спричинила масштабні перебої зі світлом та водою

В Одесі та області понад 300 тисяч сімей залишилися без електроенергії внаслідок російської атаки в ніч проти 9 серпня. Наразі третину з них уже заживили, аварійно-відновлювальні роботи тривають. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує «Главком».

За словами президента, через обстріли в регіоні також фіксували проблеми з водопостачанням. До ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби. Зеленський додав, що протягом дня заслухав звіти прем’єр-міністра Сергія Корецького, а також обговорив захист міст і відповіді Росії з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

«Цілком справедливі відповіді є, на кожен російський удар буде наше реагування. Російська війна буде дедалі більш відчутною у них вдома, в Росії», – заявив президент.

Він також анонсував, що на наступному тижні розпочнуться нові контакти з посередниками: «саме по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні». Зокрема, за словами Зеленського, будуть і нові контакти щодо пакетів для української ППО.

Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Одеську область, застосувавши 11 ракет різних типів та до 100 безпілотників. Більшість ракет заходили на цілі за балістичною траєкторією.

Удень Росія продовжила застосовувати авіаційні засоби ураження з акваторії Чорного моря. Після масованого нічного удару ворог знову спрямував повітряні цілі у бік Одещини. У регіоні лунали вибухи.

Унаслідок нічної російської атаки на Одесу було пошкоджено енергетичні об'єкти. Частина міста залишилася без електропостачання, також виникли перебої з водою та мобільним зв'язком. Через знеструмлення в Одесі тимчасово призупинили рух електротранспорту, частину маршрутів почали дублювати автобусами.