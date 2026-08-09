Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Понад 300 тисяч сімей без світла: Зеленський розповів про наслідки обстрілів Одеси

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Понад 300 тисяч сімей без світла: Зеленський розповів про наслідки обстрілів Одеси
До ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби
фото: ДСНС Одещини

В Одесі та області продовжують ліквідовувати наслідки комбінованої ворожої атаки, яка спричинила масштабні перебої зі світлом та водою

В Одесі та області понад 300 тисяч сімей залишилися без електроенергії внаслідок російської атаки в ніч проти 9 серпня. Наразі третину з них уже заживили, аварійно-відновлювальні роботи тривають. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує «Главком».

За словами президента, через обстріли в регіоні також фіксували проблеми з водопостачанням. До ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби. Зеленський додав, що протягом дня заслухав звіти прем’єр-міністра Сергія Корецького, а також обговорив захист міст і відповіді Росії з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

«Цілком справедливі відповіді є, на кожен російський удар буде наше реагування. Російська війна буде дедалі більш відчутною у них вдома, в Росії», – заявив президент.

Він також анонсував, що на наступному тижні розпочнуться нові контакти з посередниками: «саме по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні». Зокрема, за словами Зеленського, будуть і нові контакти щодо пакетів для української ППО.

Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Одеську область, застосувавши 11 ракет різних типів та до 100 безпілотників. Більшість ракет заходили на цілі за балістичною траєкторією.

Удень Росія продовжила застосовувати авіаційні засоби ураження з акваторії Чорного моря. Після масованого нічного удару ворог знову спрямував повітряні цілі у бік Одещини. У регіоні лунали вибухи.

Унаслідок нічної російської атаки на Одесу було пошкоджено енергетичні об'єкти. Частина міста залишилася без електропостачання, також виникли перебої з водою та мобільним зв'язком. Через знеструмлення в Одесі тимчасово призупинили рух електротранспорту, частину маршрутів почали дублювати автобусами.

Читайте також:

Теги: Одеса ворог президент Володимир Зеленський війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни досі не розуміють, що війна вже прийшла до них
Чому росіяни не розуміють, що з ними відбувається
24 липня, 15:07
У низці регіонів Росії на заправках шикуються черги через нестачу бензину і дизелю
Черги на заправках: Росія офіційно визнала дефіцит бензину через НПЗ
11 липня, 07:54
Росія взялася за турецькі персики після заяви Анкари про підтримку України
Росія взялася за турецькі персики після заяви Анкари про підтримку України
17 липня, 07:22
Порушення повітрянного простору Польщі зафіксовано не було
Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем
3 серпня, 18:25
Зеленський: Наші далекобійні санкції знову спрацювали на обмеження нафтових прибутків Росії
Зеленський повідомив про ураження двох НПЗ у Росії
6 серпня, 11:14
Білоруський диктатор вигадав нове пояснення причин війни в Україні
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
8 серпня, 11:51
У Росії силовики затримали опозиціонера Бориса Надєждіна
Розправа за правду? В РФ силовики затримали головного конкурента Путіна
14 липня, 03:58
За мужність та віддану службу Станіслав Акімов неодноразово відзначався державними, відомчими та церковними нагородами
Захищав Україну з 2017 року. Згадаймо прикордонника Станіслава Акімова
26 липня, 09:00
Втрати ворога станом на 5 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 5 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
5 серпня, 07:04

Події в Україні

Росія вдарила по Сумах п'ятьма КАБами: є поранені
Росія вдарила по Сумах п'ятьма КАБами: є поранені
Повітряна тривога у Києві тривала 21 хвилину
Повітряна тривога у Києві тривала 21 хвилину
Окуповану Макіївку атакували дрони: спалахнув ТЦ «Галактика»
Окуповану Макіївку атакували дрони: спалахнув ТЦ «Галактика»
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
На Нікопольщині через атаки РФ загинула людина, ще п'ятеро поранені
На Нікопольщині через атаки РФ загинула людина, ще п'ятеро поранені
213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026
213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
72K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
Вчора, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua