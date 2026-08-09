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Італійці випробують в Україні інноваційну систему ППО «Купол Мікеланджело»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Італійці випробують в Україні інноваційну систему ППО «Купол Мікеланджело»
«Купол Мікеланджело» боротиметься з широким спектром загроз, насамперед повітряних
фото: Reuters

Випробування планують провести до кінця 2026 року

Італійська компанія Leonardo розробляє інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони «Купол Мікеланджело». Тестування компонентів цієї системи планують провести в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Defense Express.

До складу «Купола Мікеланджело» увійде низка датчиків та засобів ураження різних типів, які об’єднані в єдину систему разом з елементами штучного інтелекту та системами кіберзахисту. Ця система зможе самостійно виявляти загрози та визначати найкращий спосіб протидії.

«Купол Мікеланджело» боротиметься з широким спектром загроз, насамперед повітряних. У Leonardo заявляють, що ця система зможе впоратися як із роєм дронів, так і з крилатими, балістичними та гіперзвуковими ракетами.

Представники Leonardo ще в березні заявили, що Україна стане випробувальним полігоном для «Купола Мікеланджело». Саме в Україні будується перший компонент цієї системи.

Випробування планують провести до кінця 2026 року. Аналітики зазначили, поки що невідомо, які саме компоненти системи тестуватимуть в Україні. Опісля «Купол Мікеланджело» планують масштабувати на країни-члени НАТО.

Аналітики вважають, що «Купол Мікеланджело» концептуально має бути своєрідним «конструктором Lego», у базову архітектуру якого за бажанням замовника можна буде інтегрувати ті чи інші можливості. Наразі Leonardo розглядає можливість інтеграції засобів від MBDA та супутникової групи Guardian у свою систему.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що у партнерів України є запаси ракет для Patriot, які вони могли б передати Україні. Окрім США, допомогти Києву можуть Німеччина та Польща. Додатково посилити українську ППО могли б Південна Корея та Японія. Однак чинне законодавство цих держав наразі обмежує можливість передачі відповідного озброєння Україні. Київ також зацікавлений у системах протиповітряної оборони ізраїльського виробництва. 

Крім цього, Україна домовилася зі Сполученими Штатами про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Втім, навіть таких регулярних постачань буде недостатньо для задоволення всіх потреб України у засобах ППО.

Міністерство оборони Нідерландів наразі не має змоги передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі до зенітно-ракетних комплексів Patriot із власних наявних складів. Водночас країна готова розглядати інші варіанти посилення української протиповітряної оборони. 

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Теги: системи ППО Італія озброєння Україна

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