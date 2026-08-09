Італійці випробують в Україні інноваційну систему ППО «Купол Мікеланджело»

Випробування планують провести до кінця 2026 року

Італійська компанія Leonardo розробляє інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони «Купол Мікеланджело». Тестування компонентів цієї системи планують провести в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Defense Express.

До складу «Купола Мікеланджело» увійде низка датчиків та засобів ураження різних типів, які об’єднані в єдину систему разом з елементами штучного інтелекту та системами кіберзахисту. Ця система зможе самостійно виявляти загрози та визначати найкращий спосіб протидії.

«Купол Мікеланджело» боротиметься з широким спектром загроз, насамперед повітряних. У Leonardo заявляють, що ця система зможе впоратися як із роєм дронів, так і з крилатими, балістичними та гіперзвуковими ракетами.

Представники Leonardo ще в березні заявили, що Україна стане випробувальним полігоном для «Купола Мікеланджело». Саме в Україні будується перший компонент цієї системи.

Випробування планують провести до кінця 2026 року. Аналітики зазначили, поки що невідомо, які саме компоненти системи тестуватимуть в Україні. Опісля «Купол Мікеланджело» планують масштабувати на країни-члени НАТО.

Аналітики вважають, що «Купол Мікеланджело» концептуально має бути своєрідним «конструктором Lego», у базову архітектуру якого за бажанням замовника можна буде інтегрувати ті чи інші можливості. Наразі Leonardo розглядає можливість інтеграції засобів від MBDA та супутникової групи Guardian у свою систему.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що у партнерів України є запаси ракет для Patriot, які вони могли б передати Україні. Окрім США, допомогти Києву можуть Німеччина та Польща. Додатково посилити українську ППО могли б Південна Корея та Японія. Однак чинне законодавство цих держав наразі обмежує можливість передачі відповідного озброєння Україні. Київ також зацікавлений у системах протиповітряної оборони ізраїльського виробництва.

Крім цього, Україна домовилася зі Сполученими Штатами про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Втім, навіть таких регулярних постачань буде недостатньо для задоволення всіх потреб України у засобах ППО.

Міністерство оборони Нідерландів наразі не має змоги передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі до зенітно-ракетних комплексів Patriot із власних наявних складів. Водночас країна готова розглядати інші варіанти посилення української протиповітряної оборони.